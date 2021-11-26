Twitter, iOS uygulamasını güncelledi

iOS’ta yapılan güncellemeler, geçtiğimiz hafta Twitter’ın web versiyonunda yapılan benzer iyileştirmeleri takip ediyor. Twitter, devam eden bir sohbete yanıtlar eklendiğinde tweet’lerin kaybolabileceğini, çünkü bunun, mevcut tweet’leri zaman çizelgesinde yukarı doğru iteceğini de açıkladı.

Şirket Eylül ayında yaptığı açıklamada, “Bunun sinir bozucu bir deneyim olduğunu biliyoruz, bu yüzden bunu değiştirmek için çalışıyoruz” demişti. Değişiklikler, neredeyse her ay önemli yeni özelliklerin eklendiği bir dönemde yapıldı.

TWITTER, YOĞUN BİR YIL GEÇİRDİ

Twitter bu ayın başlarında, bu yılın Haziran ayında kullanıma sunulan ücretli bir hizmet olan Twitter Blue'nun aboneleri için popüler makalelerin yeni bir özetini de ekledi.

Bu yıl yaygın olarak piyasaya sürülen diğer önemli yeni özellikler arasında Super Follows, Spaces ve haber bültenlerine abone olma sürecini basitleştiren yeni bir düğme yer alıyor. Şirket güncellemelerine devam edecek gibi görünüyor. Platform, diğer platformlar gibi içerik üreticilerine en iyi kullanıcı deneyimini yaratmaya çalışıyor.

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