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Twitter kullanıcıları dikkat! '1 Nisan'da' diyerek resmen duyurdular

24.03.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, 1 Nisan'da, eski mavi onay işaretli doğrulama programını sonlandırmaya, eski mavi onay işaretlerini (mavi tik) ise kaldırmaya başlayacaklarını duyurdu. Twitter'ın eski mavi onay işaretlerini platformdan kaldırmaya başlamak için 1 Nisan Şaka Günü'nü seçmesi ise soru işareti yarattı.

Twitter kullanıcıları dikkat! '1 Nisan'da' diyerek resmen duyurdular

Twitter 1 Nisan'da 'eski' mavi tikleri kaldıracak gibi görünüyor. Elon Musk'ın liderliğindeki sosyal medya platformu, Twitter Verified hesabından önemli bir açıklama yaparak eski mavi onay işaretine sahip Twitter kullanıcılarını ilgilendiren bir konuya değindi.

Musk şirketi satın almadan önce Twitter, kişi ve kurumları aktif, gerçek ve dikkate değer hesaplar olarak doğrulamak için mavi tik olarak da bilinen mavi onay işaretlerini kullanıyordu. Bu işaretler ücretsiz olarak dağıtılıyordu.

twitter

Ancak artık Twitter kullanıcıları Twitter Blue abonelik modeli üzerinden aylık 8 dolar karşılığında (Ülkemizde web'den alındığında aylık 150 TL) mavi onay işareti satın alabiliyorlar.

Twitter, yaptığı açıklamayla ise 1 Nisan'da, eski mavi onay işaretli doğrulama programını sonlandırmaya, eski mavi onay işaretlerini ise kaldırmaya başlayacaklarını duyurdu.

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Aldıkları mavi onay işaretini korumak isteyen kullanıcıların Twitter Blue'ya kaydolması gerekecek.

1 NİSAN'I SEÇTİ

Twitter'ın eski mavi onay işaretlerini platformdan kaldırmaya başlamak için 'Şaka Günü' olarak da bilinen 1 Nisan'ı seçmesi, bunun bir '1 Nisan şakası' olabileceği yönünde soru işaretleri yarattı.

Twitter'ın seçtiği gün soru işaretleri yaratsa da, eski mavi onay işaretlerinin kaldırılması aylardır bekleniyordu.

Elon Musk, aralık ayında attığı bir tweet'te şirketin bu onay işaretlerini "birkaç ay içinde" kaldıracağını çünkü "bu işaretlerin veriliş şeklinin yozlaşmış ve saçma olduğunu" söylemişti.


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