Twitter kullanıcıları dikkat! '1 Nisan'da' diyerek resmen duyurdular

Twitter 1 Nisan'da 'eski' mavi tikleri kaldıracak gibi görünüyor. Elon Musk'ın liderliğindeki sosyal medya platformu, Twitter Verified hesabından önemli bir açıklama yaparak eski mavi onay işaretine sahip Twitter kullanıcılarını ilgilendiren bir konuya değindi.

Musk şirketi satın almadan önce Twitter, kişi ve kurumları aktif, gerçek ve dikkate değer hesaplar olarak doğrulamak için mavi tik olarak da bilinen mavi onay işaretlerini kullanıyordu. Bu işaretler ücretsiz olarak dağıtılıyordu.

Ancak artık Twitter kullanıcıları Twitter Blue abonelik modeli üzerinden aylık 8 dolar karşılığında (Ülkemizde web'den alındığında aylık 150 TL) mavi onay işareti satın alabiliyorlar.

Twitter, yaptığı açıklamayla ise 1 Nisan'da, eski mavi onay işaretli doğrulama programını sonlandırmaya, eski mavi onay işaretlerini ise kaldırmaya başlayacaklarını duyurdu.

Aldıkları mavi onay işaretini korumak isteyen kullanıcıların Twitter Blue'ya kaydolması gerekecek.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…