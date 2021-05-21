Twitter mavi tik alma sistemini tekrar başlatıyor!

Twitter'ın mavi tik alma sistemi, geçtiğimiz dönemde oldukça popülerdi. Ancak popüler mikroblog sitesi, birkaç yıl önce mavi tik dağıtma işlemini durdurmuştu. Son zamanlarda ücretli abonelik için hazırlıklarını sürdüren Twitter, doğrulama işlemlerinin tekrar başlatılması için de çalışmalar yaptığını söylemişti. Twitter şimdi ise yeni doğrulama başvuru sürecini kullanıma sunmaya başlayacağını duyurdu.

HESAP DOĞRULAMA SİSTEMİ GERİ DÖNÜYOR

Twitter'ın açıklamasına göre, yeni doğrulama sisteminde doğrulama işlemleri için altı farklı kategori karşımıza çıkacak. Bu altı kategori, Twitter'dan doğrulama rozeti alabilecek. Bunlar ise şöyle sıralanacak:

Devlet Kurumu

Şirketler, markalar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

Haber kuruluşları ve gazeteciler

Eğlence

Spor ve e-spor

Aktivistler, organizatörler ve etkili diğer kişiler

Twitter'da hesabınızı doğrulayabilmek için belirli kriterler de var. Örneğin, belirtilen kategoriye özgü uygunluk kriterlerine ek olarak, hesabınızın eksiksiz olması gerekecek. Yani bir profil adınız, bir profil resminiz ve onaylanmış bir e-posta adresiniz veya telefon numaranızın bulunması şart. Ayrıca son altı ay içinde en az bir kez aktif olma şartı aranacak.

TWITTER MAVİ TIK ALMA BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Önümüzdeki birkaç hafta içinde, Twitter'daki herkes yeni doğrulama uygulamasını doğrudan Hesap Ayarları sekmesinde görmeye başlayacak. Yani böylece Twitter'dan mavi tik almak için başvuru yapabileceksiniz. Başvurunuzu gönderdikten sonra, birkaç gün içinde Twitter size e-posta aracılığıyla dönüş yapacak.

