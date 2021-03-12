Twitter önemli bir değişikliğe gitti

Bir tweet’in yalnızca bir görüntü içermesi ve nispeten standart bir en boy oranında olması koşuluyla, artık akışınızdaki bir görüntüyü bütünüyle görmek için bir görüntüye dokunmanıza gerek kalmayacak. Teorik olarak, bu, zaman çizelgenizde gezinme deneyimini daha akıcı hale getirecektir. Ek olarak şirket, insanların iPhone veya Android cihazlarından 4K kalitesinde görüntüler yüklemelerine olanak tanıyan bir özelliği de test ettiğini duyurdu. Ayarlar menüsünün “Veri kullanımı” bölümünde, yüksek kaliteli fotoğraf yüklemelerini etkinleştirmek için bir geçiş göreceksiniz.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜLÜYOR

Twitter için fotoğrafları görüntüleme şeklini değiştirmek küçük bir şey gibi görünebilir. Ancak yine de önemli bir gelişme. Yıllar geçtikçe, hizmetin görüntüleri nasıl işlediğine dair birçok şikayet oldu. Geçen yıl, insanlar Twitter’ın görüntü kırpma algoritmasının siyah yüzler yerine beyaz yüzlere odaklandığını keşfettiklerinde bunlar doruk noktasına ulaştı. Twitter Baş Tasarım Sorumlusu Dantley Davis, “Bu testle, bu yeni yaklaşımın daha iyi olup olmadığını ve görüntülü tweetler için ‘ne görürsen onu alırsın’ deneyimi sağlamak için hangi değişiklikleri yapmamız gerektiğini öğrenmeyi umuyoruz,” dedi. Twitter, kırpma değişikliğinin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağını ise söylemedi.

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