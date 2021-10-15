Twitter, Spaces için üç aylık hızlandırma programı başlattı

Programa katılanlar, aylık 2.500 dolarlık maaş, aylık reklam kredisi, yakında çıkacak olan Twitter ürünlerine ve özelliklerine erken erişim ve şirketin sosyal medya kanallarından destek bekleyebilirler. Özellik şu anda yalnızca ABD’de yaşayan 18 yaşından büyük içerik oluşturuculara açık. Ek olarak, Twitter programa yalnızca 5.000 veya daha fazla aktif takipçisi olanları kabul edecek. Ayrıca programdakilerin haftada en az iki Space yayınlamaları gerekecek.

ANDROID İÇİN BİLETLİ SPACES

Ağustos ayında yalnızca iOS için sınırlı bir sürümün ardından şirket, Biletli Spaces özelliğini ABD’deki Android kullanıcılarına sunmaya başladığını duyurdu. Bu özellik, içerik oluşturucuların canlı ses etkinliklerine erişim için ücret almalarına olanak tanıyacak. Clubhouse’un başarısının ardından birçok uygulama ses odaları özelliğini kendi platformlarına eklemeye başladı.

Twitter da bu şirketler arasında yer alıyor. Ancak ses odaları özelliği şimdilik Twitter’ın hitleri açısından fark yaratmış değil. Bu yüzden olsa gerek şirket içerik oluşturuculara daha çok ilham verebilmek için ödeme programını başlatıyor. Platformlar kendilerine daha fazla içerik oluşturucu çekebilmek için farklı kampanyalar deniyor. Şirket açısından bu ne kadar başarılı olacak beraber bekleyip göreceğiz.

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