Twitter TikTok'laşıyor: Yeni özellik resmen duyuruldu!

TikTok, son zamanlarda iyi bir çıkış yakaladı. TikTok'un sıklıkla kullanılan bir özelliği ise görünüşe bakılırsa Twitter'a ilham kaynağı oldu.

Twitter,tweet'lere TikTok'taki gibi video tepkileri vermenizi sağlayacak yeni bir test özelliği sunuyor. Böylece bir tweet'i retweet yaparken, o tweet hakkındaki düşüncelerinizi tepki videosu çekerek aktarabileceksiniz.

Özelliğin nasıl çalıştığını göstermek isteyen Twitter’ın Kıdemli Ürün Yöneticisi Sam Haveson meraklı kullanıcılar için bir örneğini paylaşmış durumda.

We want to give you more creative ways to join the conversation and express yourself on Twitter. Starting today, we’re rolling out a test on iOS that gives you the option to Quote Tweet with a reaction video (or photo) with your very own Tweet Take.



Here’s my take???????????? https://t.co/RLolp062GA pic.twitter.com/21qlYk2hh5