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Twitter TikTok'laşıyor: Yeni özellik resmen duyuruldu!

07.01.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Twitter, TikTok benzeri tepki videolarıyla retweet yapmanızı sağlayan yeni bir özelliğin duyurusunu yaptı. Twitter'ı TikToklaştıran yeni özellik, iOS'ta test ediliyor.

Twitter TikTok'laşıyor: Yeni özellik resmen duyuruldu!

TikTok, son zamanlarda iyi bir çıkış yakaladı. TikTok'un sıklıkla kullanılan bir özelliği ise görünüşe bakılırsa Twitter'a ilham kaynağı oldu.

TWITTER'DAN TIKTOKVARİ ÖZELLİK

Twitter,tweet'lere TikTok'taki gibi video tepkileri vermenizi sağlayacak yeni bir test özelliği sunuyor. Böylece bir tweet'i retweet yaparken, o tweet hakkındaki düşüncelerinizi tepki videosu çekerek aktarabileceksiniz.

Twitter

Özelliğin nasıl çalıştığını göstermek isteyen Twitter’ın Kıdemli Ürün Yöneticisi Sam Haveson meraklı kullanıcılar için bir örneğini paylaşmış durumda.

İŞTE TWITTER'IN YENİ ÖZELLİĞİNDEN ÖRNEK

Twitter, şimdilik sadece iOS'ta bir tepki videosu (veya fotoğraf) ile tweet alıntılama seçeneğini test ediyor. Önümüzdeki dönemde bu özellik herkes için açılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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