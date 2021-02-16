Twitter Türkiye'de yeni bir dönemi başlatıyor: Devlet hesaplarına etiket!

Twitter etiket sistemini geçtiğimiz ay platforma getirmişti. Bu sistem sayesinde ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya'da devlet bağlantılı hesaplar kullanıcıların bilgilenmesi için etiketlenmişti. Twitter şimdi ise söz konusu etiketleme sistemini 16 ülkede daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu ülkelerden biri ise Türkiye.

TÜRKİYE'DEKİ DEVLET HESAPLARI ETİKETLENECEK

Twitter resmi blog sitesi üzerinden paylaştığı gönderi ile etiketleme sisteminin kapsamını artırma kararı aldığını duyurdu. Buna göre devlet bağlantılı hesapların etiketleneceği sisteme 16 yeni ülke daha eklenecek. Bu ülkelerin arasında Türkiye de yer alacak ve 17 Şubat Çarşamba gününden itibaren Türkiye'deki devlet kurumları ve kilit görevlerdeki kullanıcıların Twitter hesaplarına bir etiket eklenecek.

SİSTEME DAHİL ÜLKE SAYISI 21 OLUYOR

Etiketleme sisteminin kapsamını genişleten ve bunu ''Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz'' başlığı ile açıklayan Twitter, aldığı karar ile birlikte etiketleme sistemini kullandığı ülke sayısını 21'e yükseltecek. Önümüzdeki dönemde etiketleme sistemine yeni ülkelerin de dahil olması muhtemel.

