Twitter tweet düzenleme özelliği için tek bir şart istedi!

Twitter kullanıcıları belki hatırlar. Bundan yaklaşık ki yıl önce ünlü isim Kim Kardashian Twitter'ın patronu Jack dorsey'den bir istekte bulunmuştu. Bu istek, atılan tweet'lerin sonradan düzenlenebilmesiyle alakalıydı. Bu isteğin kabul edilmesi, Kardashian'ın ve bizlerin Twitter'daki en büyük sorunlarından birine merhem olacaktı. Ancak aradan geçen sürede ne Jack Dorsey ne de Twitter böyle bir özellik için bizlere tek bir olumlu kelime etmedi. Tabi bugünü saymazsak.

TWİTTER TWEET DÜZENLEME BUTONUNU AÇIKLADI AMA BİR ŞARTLA

Twitter, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tweet düzenleme özelliğini ilk kez açık açık dile getirdi. Twitter paylaştığı tweet'inde kullanıcıların bir tweet düzenleme butonuna kavuşacaklarını söyleyerek herkesin çılgınca sevinmesini sağladı. Fakat Twitter'ın bu özelliği sunabilmesi için bir şartı vardı. Hatta bu şart, sağlığınızı da yakından ilgilendiren bir şart.

TWİTTER'DAN İLGİNÇ MASKE ŞARTI

Bildiğiniz üzere koronavirüs günlerinde maske takmak bizim için bir aksesuar takmak kadar normal bir aktiviteye dönüştü. Fakat hala maske kurallarına uymayan sürüsüyle insan mevcut. Twitter da bu insanların farkında. Bu yüzden kullanıcılarının, hatta ünlü isimlerin istediği özelliği hepimizin maske takma şartına uymamıza bağlıyor. Yani herkes maske taktığında bir düzenleme butonuna sahip olmamız mümkün. Twitter bu paylaşımıyla ironi mi yaptı, yoksa gerçekten de önümüzdeki günlerde tweet düzenleme butonunu kullanıma sunacak mı bilemiyoruz. Tek bildiğimiz şu ki; Maske takmak salgınla mücadelede oldukça etkili.

