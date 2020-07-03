HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter tweet düzenleme özelliği için tek bir şart istedi!

Twitter tweet düzenleme özelliği için tek bir şart istedi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 18:04 | Son Güncelleme

Twitter, tweet düzenleme özelliği ile alakalı bir paylaşım yaptı. Twitter söz konusu paylaşımında bu özelliğin mümkün olabileceğini söyledi. Ancak bunun için Twitter'ın bir şartı var.

Twitter tweet düzenleme özelliği için tek bir şart istedi!

Twitter kullanıcıları belki hatırlar. Bundan yaklaşık ki yıl önce ünlü isim Kim Kardashian Twitter'ın patronu Jack dorsey'den bir istekte bulunmuştu. Bu istek, atılan tweet'lerin sonradan düzenlenebilmesiyle alakalıydı. Bu isteğin kabul edilmesi, Kardashian'ın ve bizlerin Twitter'daki en büyük sorunlarından birine merhem olacaktı. Ancak aradan geçen sürede ne Jack Dorsey ne de Twitter böyle bir özellik için bizlere tek bir olumlu kelime etmedi. Tabi bugünü saymazsak.

TWİTTER TWEET DÜZENLEME BUTONUNU AÇIKLADI AMA BİR ŞARTLA

Twitter, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tweet düzenleme özelliğini ilk kez açık açık dile getirdi. Twitter paylaştığı tweet'inde kullanıcıların bir tweet düzenleme butonuna kavuşacaklarını söyleyerek herkesin çılgınca sevinmesini sağladı. Fakat Twitter'ın bu özelliği sunabilmesi için bir şartı vardı. Hatta bu şart, sağlığınızı da yakından ilgilendiren bir şart.

Twitter tweet düzenleme

TWİTTER'DAN İLGİNÇ MASKE ŞARTI

Bildiğiniz üzere koronavirüs günlerinde maske takmak bizim için bir aksesuar takmak kadar normal bir aktiviteye dönüştü. Fakat hala maske kurallarına uymayan sürüsüyle insan mevcut. Twitter da bu insanların farkında. Bu yüzden kullanıcılarının, hatta ünlü isimlerin istediği özelliği hepimizin maske takma şartına uymamıza bağlıyor. Yani herkes maske taktığında bir düzenleme butonuna sahip olmamız mümkün. Twitter bu paylaşımıyla ironi mi yaptı, yoksa gerçekten de önümüzdeki günlerde tweet düzenleme butonunu kullanıma sunacak mı bilemiyoruz. Tek bildiğimiz şu ki; Maske takmak salgınla mücadelede oldukça etkili.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Motorola yeni telefonunu tanıttı! İşte özellikleriMotorola yeni telefonunu tanıttı! İşte özellikleri
MacBook kullanıcıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...MacBook kullanıcıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Fiyatıyla tuşlu telefonları bitiren akıllı telefonlar tanıtıldı!

Fiyatıyla tuşlu telefonları bitiren akıllı telefonlar tanıtıldı!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonuç OnePlus'ı bile şaşırttı: OnePlus Nord daha tanıtılmadan satışa çıktı!

Daha tanıtılmayan telefon satışa çıktı! İşte ilginç hikayesi

Hello Moto: Motorola One Fusion duyuruldu! İşte özellikleri

Motorola yeni telefonunu tanıttı! İşte özellikleri

Boykota yeni üye: PlayStation, Instagram ve Facebook faaliyetlerini durdurdu!

Sosyal dahi Mark Zuckerberg'e PlayStation darbesi!

Sürpriz karar: Sony yıllar sonra adını değiştiriyor! İşte yeni ismi

PlayStation'ın babası yıllar sonra adını değiştiriyor!

Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark ön kamera testine girdi! Peki kaç puan aldı?

Xiaomi'nin amirali teste girdi, sonuç herkesi şaşkınlığa uğrattı

Anonymous, TikTok’u hedef aldı!

Anonymous, TikTok’u hedef aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.