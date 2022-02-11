TYT ve AYT’de baraj puanı kalktı mı? Üniversite sınavında yeni baraj puanı var mı?

TYT ve AYT sınavları için ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. ÖSYM'de yapılan açıklamaya göre TYT ve AYT baraj puanı kaldırıldı. Üniversite sınavlarına girecek milyonlarca öğrenci bu haberden sonra olayın ayrınrılarını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin TYT ve AYT'de baraj puanı hakkında yaptığı açıklamadan sonra TYT ve AYT hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı.

TYT ve AYT BARAJ PUANI KALKTI MI?

YÖK'ten gelen açıklamaya göre, üniversite sınavlarında baraj puan uygulaması kaldırıldı. Ayrıca, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) sınav süreleri de uzatıldı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları iptal edildi.

YÖK'ten gelen yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde alınması şart olan 150 puan kaldırıldı. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulamalarından vazgeçildi.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Açıklamada, "Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir" ifadelerine yer verildi.

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAK?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edeceği ve TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacağı açıklandı.

Diğer yandan, SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

