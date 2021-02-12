Üç aylar mesajları 2021... Yazılı, kısa resimli üç aylar kutlama mesajları! Üç aylarda hangi dualar okunur?

Üç aylar kısa mesajları 2021 gündem oldu. 13 Şubat tarihinde başlayan üç ayları tüm islam alemi sabırsızlıkla bekliyordu. İlk önce Recep ayının idrak edilmesinin ardından mübarek Ramazan ayında oruç tutulacak ve Ramazan Bayramı ile üç aylar uğurlanacaktır. Hazreti Muhammed, recep ayı geldiğinde ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.’ diye dua etmiştir.Üç aylarda sabah ve akşam olmak üzere bol bol dua okuyan ve namaz kılarak ibadetini yapan vatandaşlar aynı zamanda, sevdikleri ile üç aylar kutlama mesajlarını paylaşıyor. Bu süreçte en çok okunacak dualar ve çekilecek teşbihlerin neler olduğu araştırılırken, resimli üç aylar kutlama mesajlarını sizler için derledik. Peki üç aylarda nasıl ibadet edilir, üç aylarda hangi dualar edilir? İşte 2021 üç aylar mesajları ve ibadetleri... ÜÇ AYLAR DUASI 2021 Üç aylar başladığında Peygamber Efendimiz, ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır. Peki üç aylarda nasıl tesbih çekilir? ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, ‘Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.’ açıklamasında bulundu. ÜÇ AYLARDA NASIL DUA EDİLİR? Recep ayının ilk günü girince bazı vatandaşlar 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim Bazı vatandaşlar bu ayda oruç tutar ve Hatm-i Enbiya yapar. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir. Peygamber Efendimiz, üç aylara girerken şöyle dua ederdi: "Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan" (Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.) ÜÇ AYLARIN HANGİ GECELERİNDE DUA OKUNUR? Aynı zamanda üç ayların ilk gecesi edilecek duanın önemini: “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul edilir: Recep’in ilk gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.” şeklinde hadis-i şerifleri ile anlatmıştır. YAZILI VE RESİMLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2021 Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun…. Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice üç aylara.. Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun. Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim. Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun.. Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun. Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar geçirmenizi dileriz.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. Üç aylarınız mübarek olsun. Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun.. Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun.. Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara.. Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun.. Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı üç aylara. Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun.. Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun..