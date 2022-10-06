Üç ayların başlangıcı ne zaman 2022? Üç aylar isimleri neler? Diyanet 2022-2023 dini günler takvimi...

Üç ayların ne zaman idrak edileceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İbadetin ve duaların çoğalacağı bu özel günlerin tarihi internette araştırılıyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı ise Hicri takvime göre yedinci ay. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'ten yapılan açıklama ve 2022-2023 dini günler takvimi...
Üç aylar 2023 yılının ilk günlerinde idrak edecek. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Yani üç aylar da 23 Ocak 2023 Pazartesi günü idrak edecek. Bu dönemde ibadetin, duanın artırılması fazilet sayılır. Bu dönemde Ramazan ayına da hazırlık yapılır.
Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü
Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
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