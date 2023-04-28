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  4. Üç kadını tekme tokat dövüp, zorla taksiye bindirdiler! O anlar kamerada

Üç kadını tekme tokat dövüp, zorla taksiye bindirdiler! O anlar kamerada

28.04.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki kişi, kaldırımda yürüyen 3 kadını tekme- tokat dövüp, ardından saçlarından tutup zorla taksiye bindirerek uzaklaştı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İşte detaylar...

İnegöl'de dün gece meydana gelen olayda; Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi, kaldırımda yürüyen üç kadına saldırıp tekme tokat dövdü.

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Saldırganlar, dövdükleri kadınları daha sonra saçlarından tutup bir taksiye bindirerek bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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