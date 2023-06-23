Üç partiyle ilgili 'Birleşiyorlar' iddiası çok konuşulmuştu! DEVA'lı isim ilk kez canlı yayında açıkladı, 'Saadet'te de aynı görüş var' dedi: Ciddi komplikasyonlar...

DEVA Partililer, Saadet ve Gelecek ile ortak grup kurma fikrine "parti kimliğini yıpratacağı" gerekçesiyle onay vermedi. DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi'nde de benzer bir görüşün hakim olduğunu dile getirdi.

DEVA PARTİLİLER: BU MODEL SORUN YARATIR

Halk TV'de katıldığı canlı yayında üç partinin çalışmalarındaki son durumu paylaşan DEVA Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu şunları söyledi:

"3 parti de değerlendirmeler yaptı. Netice olarak biz DEVA Partisi olarak yaptığımız toplantıların neticesinde, ortak bir Meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması konusunda bu modelin sorun doğuracağını düşündü."

"CİDDİ KOMPLİKASYONLAR DOĞURUR"

Zannedersem Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı. DEVA Partisi'nde arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağı ve 3 partinin de kendi politikalarını, kimliğini yıpratacağı ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O açıdan bu modele hayır dedi arkadaşlarımız. Bu aşamada bizim önceliğimiz DEVA Partisi'nin kimliğini güçlendirmek, son 3 yılda yoğun biçimde çalıştığı eylem planlarını güçlü bir biçimde, güçlü bir iletişimle kamuoyuyla buluşturmak."