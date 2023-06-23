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O toplantıda yaşananları 'İlk kez benden duyacaksınız' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu'nun 'Başarısızlığın nedeni sizsiniz' sözlerine tepki göstermişler! Ses getirecek 'bildiri' iddiası: 'WhatsApp grubunda...'

23.06.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'deki 'değişim' hareketliliğini devam ettiren son gelişmelerden biri çarşamba günü Kılıçdaroğlu'nun 81 il başkanıyla yaptığı, yaklaşık 9 saatlik toplantı oldu. O toplantıda yaşananları "İlk kez benden duyacaksınız" diyerek anlatan gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun oturumun başlangıcında söylediğini öne sürdüğü çok konuşulacak ifadeleri canlı yayında aktardı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine il başkanları tepki gösterdi. Saymaz'ın 'farklı bildiri' iddiası da ses getirecek!

O toplantıda yaşananları 'İlk kez benden duyacaksınız' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu'nun 'Başarısızlığın nedeni sizsiniz' sözlerine tepki göstermişler! Ses getirecek 'bildiri' iddiası: 'WhatsApp grubunda...'

Seçimi Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesiyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda kalmaya devam edip etmeyeceği siyasetin gündeminde en çok konuşulanlar arasında. İmamoğlu'nun dile getirdiği 'değişim' vurgusu CHP tarafından benimsenirken nasıl bir yol haritası izleneceği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 9 saat boyunca il başkanlarının eleştirilerini dinledi. İddiaya göre toplantının ardından 4 il başkanını ortak bildiri yazması için görevlendirdi; ancak gazeteci İsmail Saymaz'ın öne sürdüğü iddiaya göre yayımlanan bildiri, il başkanlarının WhatsApp grubunda gördüğü bildiriden farklıydı.

"KILIÇDAROĞLU DEMİŞ Kİ 'BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ SİZSİNİZ ÇÜNKÜ ÇALIŞMADINIZ'"

Saymaz, Sözcü TV ekranlarında çarşamba günkü toplantıda ve devamında yaşananları "Bunlar yeni bilgiler, ilk kez benden duyacaksınız" diyerek anlattı ve şunları söyledi:

81 il başkanı 9 saat boyunca Kılıçdaroğlu ile beraberlerdi ve eleştirilerini aktardılar. Benim öğrendiğim kadarıyla 45 il başkanı söz almış, sadece ikisi övgü mahiyetinde konuşma yapmış. Geri kalanların tamamı eleştirel konuşmalar yapmış. Kılıçdaroğlu oturum başladığında demiş ki il başkanlarına 'Başarısızlığın nedeni sizsiniz çünkü çalışmadınız.' Bunun üzerine il başkanları tepki göstermiş; 'Asıl başarısız Genel Merkez'dir demiş.'

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"SADULLAH ERGİN'İN ÇANKAYA'DAN ADAY GÖSTERİLMESİNİ BEN DE YANLIŞ BULDUM"

Milletvekili listeleri de eleştirilmiş, Kılıçdaroğlu hak vermiş. Demiş ki 'Ben listeleri gördüğümde atı alan Üsküdar'ı geçmişti, müdahale edemedim. Bu yüzden MYK'da da görevden aldım.' Ayrıca Sadullah Ergin'in Çankaya'dan aday gösterilmesi çok eleştirilmiş. Ona da hak vermiş, demiş ki 'Haklısınız. Ben de yanlış buldum. Fakat ittifak ortağımız öyle istediği için böyle yapmak zorunda kaldık.'

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Sadullah Ergin

"BİLDİRİ WHATSAPP GRUBUNA DÜŞÜYOR FAKAT..."

Kılıçdaroğlu toplantı sonrası ortak bildiri yazması için 4 başkanı görevlendiriyor; İstabul, Ankar, İzmir, Manisa. Bunlardan üçü Kılıçdaroğlu yanlısı. Gece bir bildiri yazıyorlar, sabah il başkanlarının WhatsApp grubuna düşüyor. Bu bildiri, yayımlanan bildiriden farklı bir bildiri. Bir paragrafın ikinci bölümüyle başlı başına bir paragraf var ki doğrudan İmamoğlu'nu iğneliyor. WhatsApp grubuna düştüğünde 4 il başkanı karşı çıkıyor.

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