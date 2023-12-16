Uçak seferleri iptal mi edildi? THY, Pegasus, AnadoluJet uçak seferleri iptal mi? Diyarbakır seferleri iptal mi oldu?

Uçak seferleri iptali detayları sorgulanıyor. Konuyla ilgili olarak THY ve Pegasus’tan beklenen açıklama geldi. Kar yağışı açıklamalarından sonra bazı uçak seferleri iptal edildi. Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’nda görüş mesafesi 400 metreye kadar düştü. İşte THY, Pegasus ve AnadoluJet uçak seferleri ile ilgili detaylar...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Yurt genelindeki olumsuz hava şartları ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus bazı uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Diyarbakır'da sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’nda görüş mesafesi 400 metreye kadar düşerken, sabah 11.00’e kadar Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

16 - 17 ARALIK DİYARBAKIR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Yoğun sis olan bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Diyarbakır'ın yanı sıra diğer illerde de uçak seferleri iptal oldu.

Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda görüş mesafesi 400 metreye kadar düşerken, sabah 11.00'e kadar Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.





