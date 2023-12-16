HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uçak seferleri iptal mi edildi? THY, Pegasus, AnadoluJet uçak seferleri iptal mi? Diyarbakır seferleri iptal mi oldu?

Uçak seferleri iptal mi edildi? THY, Pegasus, AnadoluJet uçak seferleri iptal mi? Diyarbakır seferleri iptal mi oldu?

16.12.2023 23:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçak seferleri iptal durumu araştırılıyor. Diyarbakır'da ulaşıma sis engeli sonrasında uçak seferleri merak edildi. THY, AnadoluJet ve Pegasus seferleri hakkında detaylar sorgulanıyor. Peki, Uçak seferleri iptal mi edildi? THY, Pegasus, AnadoluJet uçak seferleri iptal mi? 17 Aralık Diyarbakır seferleri iptal mi oldu?

Uçak seferleri iptal mi edildi? THY, Pegasus, AnadoluJet uçak seferleri iptal mi? Diyarbakır seferleri iptal mi oldu?

Uçak seferleri iptali detayları sorgulanıyor. Konuyla ilgili olarak THY ve Pegasus’tan beklenen açıklama geldi. Kar yağışı açıklamalarından sonra bazı uçak seferleri iptal edildi. Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’nda görüş mesafesi 400 metreye kadar düştü. İşte THY, Pegasus ve AnadoluJet uçak seferleri ile ilgili detaylar...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Yurt genelindeki olumsuz hava şartları ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus bazı uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

thumbs_b_c_1bba81f32175367d63d4b2b23139d16b

Diyarbakır'da sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’nda görüş mesafesi 400 metreye kadar düşerken, sabah 11.00’e kadar Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

16 - 17 ARALIK DİYARBAKIR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Yoğun sis olan bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Diyarbakır'ın yanı sıra diğer illerde de uçak seferleri iptal oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg-converted (20)

Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda görüş mesafesi 400 metreye kadar düşerken, sabah 11.00'e kadar Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Şeyh Said' tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı: Hainlerin pankartı değil, kendileri asılır'Şeyh Said' tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı: Hainlerin pankartı değil, kendileri asılır
Bakan Koca tarih vererek duyurdu: Aşıların tamamı yüzde 100 Türkiye'de üretilecekBakan Koca tarih vererek duyurdu: Aşıların tamamı yüzde 100 Türkiye'de üretilecek
Uçuşlara 'sis' engeli! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştüUçuşlara 'sis' engeli! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Anahtar Kelimeler:
Anadolujet Pegasus thy uçak seferleri uçak seferleri iptal
En Çok Okunan Haberler
Teknik direktör hüngür hüngür ağladı! Yıldız oyuncu bilincini kaybetti, yere yığıldı

Teknik direktör hüngür hüngür ağladı! Yıldız oyuncu bilincini kaybetti, yere yığıldı

Yıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay oldu

Yıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay oldu

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya tepki

Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı

Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.