HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uçakta Covid testi pozitif çıktı, 5 saat tuvalette gönüllü karantinaya girdi

Uçakta Covid testi pozitif çıktı, 5 saat tuvalette gönüllü karantinaya girdi

31.12.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Marisa Fotieo adlı bir öğretmenin uçuş sırasında yaptığı hızlı Covid-19 testi pozitif çıktı. Fotieo, 5 saat boyunca uçağın tuvaletinde, gönüllü olarak karantinaya girdi.

Uçakta Covid testi pozitif çıktı, 5 saat tuvalette gönüllü karantinaya girdi

ABD'de Marisa Fotieo adlı bir öğretmenin uçuş sırasında yaptığı hızlı Covid-19 testi pozitif çıktı. Fotieo, 5 saat boyunca uçağın tuvaletinde, gönüllü olarak karantinaya girdi.

Marisa Fotieo, 20 Aralık'ta Chicago'dan, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e giden uçaktaydı.

Fotieo, uçuş sırasında boğazında ağrı hissetiğini söyledi.

Daha sonra yanında getirdiği hızlı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yolculuğun geri kalanı boyunca uçağın tuvaletinde kaldı. Uçuş görevlileri kendisine su ve yiyecek götürdü.

Fotieo'nun kurallara göre uçuş öncesi bir PCR testi sunması gerekip gerekmediği net değil.

'En büyük korkum, hastalığı diğer yolculara da bulaştırmaktı'

NBC News'a konuşan Fotieo, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 kişi vardı ve en büyük korkum, hastalığı onlara da bulaştırmaktı" dedi.

Fotieo'nun, Icelandair uçağının tuvaletinin içinde çekip, Tiktok'ta yayımladığı video 4 milyondan fazla kez izlendi. Foteio, yaşadıkları sırasında kendisine yardımcı olan bir hostese özellikle teşekkür etti:

"5 saat boyunca yiyecekten içeceğe ne gerekiyorsa aldığımdan emin oldu ve sürekli beni kontrol edip, her şeyin iyi olacağına ikna etmeye çalıştı" dedi.

Fotieo, İzlanda'ya ulaştığında ise Kızılhaç'a ait bir otelde karantinaya girdiğini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Umutlandıran araştırma: Omicron aşmakta zorlanıyorUmutlandıran araştırma: Omicron aşmakta zorlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın hesaplarıyla ilgili flaş karar!

Altın hesaplarıyla ilgili flaş karar!

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.