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Uçakta maske takmak zorunlu mu? Maske zorunluluğu uçakta kalktı mı? Havalimanı maske zorunluluğu kalktı mı?

26.05.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske yasağına dair sorular sorulmaya devam ediliyor. Hastanelerde, havalimanı ve uçaklarda maske zorunluluğunun olup olmadığı araştırılıyor. Şehirler arası veya yurt dışına çıkacak vatandaşlar uçaklarda maske yasağının kalkıp kalmadığını sorguluyor. İşte uçaklarda maske yasağına dair yapılan son açıklamalar

Uçakta maske takmak zorunlu mu? Maske zorunluluğu uçakta kalktı mı? Havalimanı maske zorunluluğu kalktı mı?

Uçakta maske takmanın zorunlu olup olmadığı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, devam edilecek" demesi üzerine vatandaşlar uçakta maske yasağının olup olmadığını merak ediyor. İşte haberin detayları...

UÇAKTA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Uçaklarda maske kullanımının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin soruya da Bakan Koca, "Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, biliyorsunuz. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına düşene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Dolayısıyla bunun içine uçaklar da girer bunun içine eğitim de girer, bunun içine kapalı alanlar olmak üzere kurumlar girmiş olur. Bunu net ifade etmek istiyorum.

Uçakta maske takmak zorunlu mu? Maske zorunluluğu uçakta kalktı mı? Havalimanı maske zorunluluğu kalktı mı?

Bu dönemde özellikle salgın bize şunu gösterdi; maskenin koruyucu olduğunu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini artık biliyoruz" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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