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Ücretli öğretmenlik kadrolarına en çok hangi branşta ihtiyaç var? Ücretli öğretmenlik branş seçimi nasıl yapılır?

18.10.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda ücretli olarak çalışan öğretmenler görevlendirilir. Bu şekilde çalışan öğretmenlerin maaşları ders saati sayısına göre belirlenir. Özellikle bazı branşlar için daha fazla öğretmen kadrosuna ihtiyaç duyulur. İstatistiklere göre en gereksinim duyulan kadro okul öncesi öğretmenliğidir. Peki, ücretli öğretmenlik kadrolarına en çok hangi branşta ihtiyaç var?

Ücretli öğretmenlik kadrolarına en çok hangi branşta ihtiyaç var? Ücretli öğretmenlik branş seçimi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararında "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlığındaki dokuzuncu maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirmesi öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda şartıyla yapılır. Herhangi bir branşta ücretli öğretmen ihtiyacı duyulması söz konusu olabilir. Atamalar da bu ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilir.

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Ücretli öğretmenlik kadrolarına en çok hangi branşta ihtiyaç var?

Her branş için ücretli öğretmenlik yapılabilir. Son yıllarda en çok ücretli öğretmene ihtiyaç duyulan branş "Okul Öncesi Öğretmenliği"dir. Ücretli öğretmenlik kadrolarında en çok ihtiyaç duyulan branşlar şu şekildedir:

  • Özel Eğitim Öğretmenliği
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
  • Matematik Öğretmenliği
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
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Ücretli öğretmenlik branş seçimi nasıl yapılır?

Bir öğretmen ücretli olarak çalışmak istiyorsa e-Devlet hesapları üzerinden doğrulama yapmasının ardından mezuniyet bilgilerinin olduğu sayfaya girmelidir. Buradan ilgili kısımları işaretledikten sonra il, ilçe ve branşını seçerek bir tercihte bulunabilir. Herhangi bir branş sınırlaması söz konusu olmadığı için bir ücretli öğretmen, başvuru yapacağı sırada branşına ve aldığı eğitime göre seçimini yapabilir. Hem dört yıllık hem de iki yıllık lisans mezunu olan öğretmen adayları için başvuru yapma hakkı mevcuttur.

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Ücretli öğretmenler hangi derslere girer?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmenlerin kadrolarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiş olan branşlarda, normlarda yeterli öğretmen sayısı olmadığı durumlarda öğretmen gereksinimi duyulur. Bunun dışında bir okulda kadrolu bir öğretmen hastalandığında ya da geçerli bir sebeple bir süreliğine okuldan ayrılmak durumunda kaldığında yerine ücretli öğretmen gelir. Tüm branşlar için gerek duyulduğu takdirde ücretli öğretmen görevlendirilebilir.

Ataması yapılan lisans ya da ön lisans mezunu her ücretli öğretmen kadroya geçene kadar ücretli öğretmen olarak görev alabilir. Ayrıca ücretli öğretmen olarak görev yapabilmek için KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) girmesi ve geçerli bir puan alma şartı da bulunmaz. Eğer ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan kişi iki farklı branşta diploma almışsa iki branş için de ayrı ayrı başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Farklı illerden başka şehirlerdeki okullar için başvuru yapabilmeleri de mümkündür.

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