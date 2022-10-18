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Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir? Ücretli öğretmenlik başvuruları ve kayıt için gerekli evraklar listesi

18.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir branş için atama yapıldığı yıl için ihtiyaç hâlinde ücretli öğretmen alımı yapabilir. Yayınlanan mevzuatın içeriği dâhilinde öğretmen adayları yalnızca öğretmen sayısının yeterli olmadığı okullarda ücretli olarak görev alabilir. Bunun için hem başvuru hem de kayıt sırasında gerekli evrakları tamamlaması gerekir.

Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir? Ücretli öğretmenlik başvuruları ve kayıt için gerekli evraklar listesi

İçindekiler

  • Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
  • Ücretli öğretmenlik için başvuru şartları nelerdir?
  • Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir?
  • Ücretli öğretmenlik kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Her öğretmen belirli şartları yerine getirdikten sonra ücretli öğretmen olarak görev alma hakkına sahiptir. Bunun için resmî olarak belirtilen bazı şartları yerine getirmiş olması yeterlidir. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlar için kadrolu öğretmenler dışında ücretli olarak öğretmen alabilir. Üniversitelerdeki ilgili fakültelerden iki yıllık ya da dört yıllık lisans programlarında eğitim almış olmaları ilk aranan şarttır.

Ücretli öğretmenlik kadrolarına en çok hangi branşta ihtiyaç var? Ücretli öğretmenlik branş seçimi nasıl yapılır?Ücretli öğretmenlik kadrolarına en çok hangi branşta ihtiyaç var? Ücretli öğretmenlik branş seçimi nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Bir öğretmen ücretli öğretmenlik için başvuru yapabilir. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Bunun için e-Devlet hesabını kullanmalıdır. e-Devlet hesabı üzerinden giriş yaptıktan sonra "Milli Eğitim Bakanlığı / Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" seçeneğine tıklanır. Sonrasında gelen adımları tek tek takip ederek başvuru işlemini tamamlayabilirler. Başvurunun tamamlanabilmesi için bazı şartlar ve gerekli belgeler bulunur.

Ücretli öğretmen kaç saat derse girebilir? Ücretli öğretmenler haftada ve ayda en fazla kaç saat derse girebilir?Ücretli öğretmen kaç saat derse girebilir? Ücretli öğretmenler haftada ve ayda en fazla kaç saat derse girebilir?

Ücretli öğretmenlik için başvuru şartları nelerdir?

Ücretli öğretmenlik için gerekli evraklar tamamlanmalı ve teslim edilmelidir. Ancak daha önce yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar şu şekildedir:

  • On sekiz yaşını doldurmuş olmak
  • Herhangi bir kamu hakkından muaf olmamak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak
  • TCK’nin 53. maddesine dâhil olan herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışıyor olmamak
Ücretli öğretmenlik kadrolarına en çok hangi branşta ihtiyaç var? Ücretli öğretmenlik branş seçimi nasıl yapılır?Ücretli öğretmenlik kadrolarına en çok hangi branşta ihtiyaç var? Ücretli öğretmenlik branş seçimi nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir?

Gerekli şartları sağlamış olan her ücretli öğretmen adayı başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Bunların dışında bazı belgeleri de tamamlaması gerekmektedir. Ücretli öğretmenlik istenen belgeler arasında bulunan bazı belgeler zorunlu değildir. Yalnızca kişide varsa kullanılabilir. Örneğin KPSS sonuç belgesi, sertifikalar ve bunun gibi belgeler isteğe bağlı olarak eklenebilir. Ücretli öğretmenlik başvuruları için gerekli belgeler şu şekildedir:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Adli Sicil Kaydı Raporu (e-Devlet'ten alınabilir)
  • Sağlık raporu (Aile hekiminden alınabilir)
  • Diploma ya da mezuniyet belgesinin bir fotokopisi (e-Devlet'ten alınabilir)
  • Bir adet fotoğraf
  • Başvuru tarihinden itibaren başlayan askerlik ile ilgisinin bulunmadığına dair belge (e-Devletten alınabilir)
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi (sınav puanı mevcutsa)
  • Pedagojik formasyon belgesi (mevcutsa)
  • Özel eğitim sertifikaları (mevcutsa)
Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? MEB'de ücretli öğretmenlik yapmak için KPSS şart mı?Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? MEB'de ücretli öğretmenlik yapmak için KPSS şart mı?

Ücretli öğretmenlik kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Ücretli öğretmenlik başvuruları için gerekli olan belgeler elden teslim zorunluluğu gerektirmez çünkü başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. Ancak başvurusu kabul edilen ücretli öğretmen adaylarının komisyon tarafından ataması yapılır. Bu atama sonrasında gerekli olduğu belirtilen tüm evrakların asılları ve fotokopisi istenen belgeler görevli olarak atandıkları okulun müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elden teslim edilecek olan başvuru belgeleri şu şekildedir:

  • Evrak teslimi sırasında ilgili okulun müdürlüğüne yazılmış olan bir adet dilekçe
  • Mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet kopyası
  • Kimlik kartının aslı ve bir adet kopyası
  • Formasyon belgesinin aslı ve fotokopisi (mevcutsa)
  • Sabıka Kaydı (e-Devlet'ten alınabilir)
  • Altı aylık sağlık raporu
  • Bir adet fotoğraf
  • Mevcut olan ve branş ile ilgili olan tüm eğitim sertifikaları
  • Girildiyse Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi
  • Askerlik durumunu bildiren Askerlik Durum Belgesi
Ücretli öğretmenlerin kadroya geçişi süreci: Ücretli öğretmen kadroya geçiş şartları nelerdir?Ücretli öğretmenlerin kadroya geçişi süreci: Ücretli öğretmen kadroya geçiş şartları nelerdir?


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