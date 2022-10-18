Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir? Ücretli öğretmenlik başvuruları ve kayıt için gerekli evraklar listesi

Her öğretmen belirli şartları yerine getirdikten sonra ücretli öğretmen olarak görev alma hakkına sahiptir. Bunun için resmî olarak belirtilen bazı şartları yerine getirmiş olması yeterlidir. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlar için kadrolu öğretmenler dışında ücretli olarak öğretmen alabilir. Üniversitelerdeki ilgili fakültelerden iki yıllık ya da dört yıllık lisans programlarında eğitim almış olmaları ilk aranan şarttır.
Bir öğretmen ücretli öğretmenlik için başvuru yapabilir. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Bunun için e-Devlet hesabını kullanmalıdır. e-Devlet hesabı üzerinden giriş yaptıktan sonra "Milli Eğitim Bakanlığı / Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" seçeneğine tıklanır. Sonrasında gelen adımları tek tek takip ederek başvuru işlemini tamamlayabilirler. Başvurunun tamamlanabilmesi için bazı şartlar ve gerekli belgeler bulunur.
Ücretli öğretmenlik için gerekli evraklar tamamlanmalı ve teslim edilmelidir. Ancak daha önce yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar şu şekildedir:
Gerekli şartları sağlamış olan her ücretli öğretmen adayı başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Bunların dışında bazı belgeleri de tamamlaması gerekmektedir. Ücretli öğretmenlik istenen belgeler arasında bulunan bazı belgeler zorunlu değildir. Yalnızca kişide varsa kullanılabilir. Örneğin KPSS sonuç belgesi, sertifikalar ve bunun gibi belgeler isteğe bağlı olarak eklenebilir. Ücretli öğretmenlik başvuruları için gerekli belgeler şu şekildedir:
Ücretli öğretmenlik başvuruları için gerekli olan belgeler elden teslim zorunluluğu gerektirmez çünkü başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. Ancak başvurusu kabul edilen ücretli öğretmen adaylarının komisyon tarafından ataması yapılır. Bu atama sonrasında gerekli olduğu belirtilen tüm evrakların asılları ve fotokopisi istenen belgeler görevli olarak atandıkları okulun müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elden teslim edilecek olan başvuru belgeleri şu şekildedir:
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