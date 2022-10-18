Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir? Ücretli öğretmenlik başvuruları ve kayıt için gerekli evraklar listesi

Her öğretmen belirli şartları yerine getirdikten sonra ücretli öğretmen olarak görev alma hakkına sahiptir. Bunun için resmî olarak belirtilen bazı şartları yerine getirmiş olması yeterlidir. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlar için kadrolu öğretmenler dışında ücretli olarak öğretmen alabilir. Üniversitelerdeki ilgili fakültelerden iki yıllık ya da dört yıllık lisans programlarında eğitim almış olmaları ilk aranan şarttır.

Bir öğretmen ücretli öğretmenlik için başvuru yapabilir. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Bunun için e-Devlet hesabını kullanmalıdır. e-Devlet hesabı üzerinden giriş yaptıktan sonra "Milli Eğitim Bakanlığı / Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" seçeneğine tıklanır. Sonrasında gelen adımları tek tek takip ederek başvuru işlemini tamamlayabilirler. Başvurunun tamamlanabilmesi için bazı şartlar ve gerekli belgeler bulunur.

Ücretli öğretmenlik için başvuru şartları nelerdir?

Ücretli öğretmenlik için gerekli evraklar tamamlanmalı ve teslim edilmelidir. Ancak daha önce yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar şu şekildedir:

On sekiz yaşını doldurmuş olmak

Herhangi bir kamu hakkından muaf olmamak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmak

TCK’nin 53. maddesine dâhil olan herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışıyor olmamak

Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler nelerdir?

Gerekli şartları sağlamış olan her ücretli öğretmen adayı başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Bunların dışında bazı belgeleri de tamamlaması gerekmektedir. Ücretli öğretmenlik istenen belgeler arasında bulunan bazı belgeler zorunlu değildir. Yalnızca kişide varsa kullanılabilir. Örneğin KPSS sonuç belgesi, sertifikalar ve bunun gibi belgeler isteğe bağlı olarak eklenebilir. Ücretli öğretmenlik başvuruları için gerekli belgeler şu şekildedir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli Sicil Kaydı Raporu (e-Devlet'ten alınabilir)

Sağlık raporu (Aile hekiminden alınabilir)

Diploma ya da mezuniyet belgesinin bir fotokopisi (e-Devlet'ten alınabilir)

Bir adet fotoğraf

Başvuru tarihinden itibaren başlayan askerlik ile ilgisinin bulunmadığına dair belge (e-Devletten alınabilir)

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi (sınav puanı mevcutsa)

Pedagojik formasyon belgesi (mevcutsa)

Özel eğitim sertifikaları (mevcutsa)

Ücretli öğretmenlik kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Ücretli öğretmenlik başvuruları için gerekli olan belgeler elden teslim zorunluluğu gerektirmez çünkü başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. Ancak başvurusu kabul edilen ücretli öğretmen adaylarının komisyon tarafından ataması yapılır. Bu atama sonrasında gerekli olduğu belirtilen tüm evrakların asılları ve fotokopisi istenen belgeler görevli olarak atandıkları okulun müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elden teslim edilecek olan başvuru belgeleri şu şekildedir:

Evrak teslimi sırasında ilgili okulun müdürlüğüne yazılmış olan bir adet dilekçe

Mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet kopyası

Kimlik kartının aslı ve bir adet kopyası

Formasyon belgesinin aslı ve fotokopisi (mevcutsa)

Sabıka Kaydı (e-Devlet'ten alınabilir)

Altı aylık sağlık raporu

Bir adet fotoğraf

Mevcut olan ve branş ile ilgili olan tüm eğitim sertifikaları

Girildiyse Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi

Askerlik durumunu bildiren Askerlik Durum Belgesi



