Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? MEB'de ücretli öğretmenlik yapmak için KPSS şart mı?

Bir öğretmen ücretli olarak görevlendirilmek için başvuru yapmak isterse bu başvuruyu şahsen yapmasına gerek yoktur. e-Devlet hesabı üzerinden ilgili bölümleri doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir. Ancak bazı şartları yerine getirmiş olması gerekir. Bu şartların dışında başvuru için gerekli olduğu açıklanan belgeleri de tamamlama zorunluluğu bulunur.

Ücretli öğretmenlik şartları nelerdir?

Ücretli öğretmenlik yapabilmek için e devlet üzerinden yapılan başvurudan önce gerekli şartları yerine getirilmiş olmalıdır. Bu şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olma zorunluluğu vardır.

On sekiz yaşı doldurulmuş olmalıdır.

Vatandaşlara tanınan hiçbir kamu hakkından herhangi bir sebep ile muaf olunmamalıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi dâhilinde belirtilmiş olan herhangi bir suç nedeniyle hüküm giymemiş olma zorunluluğu bulunur.

Erkek ücretli öğretmen adayları için askerlik ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtme zorunluluğu vardır. Askerlikten muaf, askerliğini tamamlamış ya da tecil ettirmiş ise bunları kanıtlayacak belgeleri sunabilecek durumda olmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmıyor olmak da ücretli öğretmenlik için gerekli şartlar arasında yer alır.

MEB'de ücretli öğretmenlik şartları dışında bazı belgeler de başvuruda hazır bulundurulmalıdır. Atama yapıldığı takdirde bu belgeler atanılan okulun müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Bu belgeler şu şekildedir:

Kimlik fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (e-Devletten çıktı alınabilir)

Fotoğraf

Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınmış olabilir.)

Askerlikle ilgili ilişiğin olmadığına dair belge

Diplomanın ya da mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Eğer varsa Pedagojik Formasyon Belgesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi ve branşla ilgili alınan tüm eğitim sertifikaları.

Ücretli öğretmenlik için KPSS şart mı?

Ücretli öğretmenlik yapabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlar arasında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) zorunluluğu yoktur. Ancak Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi gibi dört yıllık eğitim veren bölümlerden mezun olma şartı vardır. İki yıllık ön lisans programlarını bitirmiş olan ücretli öğretmen adayları da pedagojik formasyon eğitimi almışlarsa ücretli öğretmenlik başvurusu yapma hakkına sahip olur.

Kimler ücretli öğretmenlik yapabilir?

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları ve gerekli belgeleri tamamlayan ücretli öğretmen adayları ihtiyaca göre atanır. Adaylar, üniversitelerin dört yıllık lisans ya da iki yıllık ön lisans bölümlerini bitirmiş olmalıdırlar. Ücretli öğretmen şartlarını karşılayan kişiler başvurusu onaylandığı takdirde ücretli öğretmenlik yapabilir. Aynı zamanda emekli olan öğretmenler de ücretli öğretmenlik yapabilir.

5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro şartları nelerdir?

Kanunlara göre öğretmenler ücretli, kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışabilir. Bu çeşitliliği öğretmen ihtiyacı belirler. Sözleşmeli ya da ücretli olarak çalışan öğretmenlerin kadroya alındığı durumlar da bulunur ancak 2022 yılı ile ilgili henüz bir netlik kazanmamıştır.

540 iş gününü (5 yıl) dolduran ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin kadroya dâhil edildiği görülür. Beş yılını tamamlayan her ücretli öğretmenin kadroya alınıp alınmayacağı hakkındaki açıklama henüz net olarak yapılmamıştır. Bunun yerine mevcut sözleşmeli ve ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldığına dair açıklamalarda bulunulmuştur. Ücretli öğretmenlerin kadroya alınması için gerekli şartlar üzerinde çalışıldığı açıklanmıştır.



