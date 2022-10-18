Ücretli öğretmenlerin kadroya geçişi süreci: Ücretli öğretmen kadroya geçiş şartları nelerdir?

Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olmak üzere üç farklı öğretmen görevlendirmesi bulunur. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenler hakkında uzun bir süredir konuşulan ve hâlâ netleşmeyen bir konu vardır. Bu konu sözleşmeli ya da ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin kadroya geçiş yapıp yapamayacağıyla alakalıdır. Birkaç yıl önce bazı şartlara bağlı olarak yapılan kadro atamaları hakkında net bir açıklama yapılmamıştır.
2022 yılı için ücretli öğretmenlerin kadroya geçiş şartları henüz açıklanmamıştır. Ancak en son 2018 yılında yayınlanan şartlar şu şekildedir:
Daha önceki yıllarda da olduğu gibi bazı şartları yerine getiren ücretli öğretmenlerin kadroya alınması bekleniyor. Son zamanlarda bu konu yeniden gündeme getirilmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konu ile ilgili net ve resmî kabul edilen bir açıklama yapılmamıştır.
Ücretli öğretmenlerin kadroya geçişi için bazı şartları karşılamaları gerekir. Henüz bu şartlarla ilgili kesin açıklamalar olmasa da günümüze kadar yapılan geçişler incelendiğinde ücretli öğretmen kadroya geçiş şartlarını şöyle genelleyebiliriz:
Bu şartların tamamlanması hâlinde mülakata çağrılan ücretli öğretmenlerin geçiş yapabilmesi için mülakattan geçmiş olması gerekir. Bu şartları yerine getiren ücretli öğretmen kadroya geçme hakkı kazanır. Ancak Eylül 2022’de yapılan son açıklamalara göre 5 yıllık ücretli öğretmen görevi süresini tamamlamış olan ve formasyon sertifikasını almış olan ücretli öğretmenlerin kadroya alınabileceği belirtilmiştir.
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