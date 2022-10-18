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Ücretli öğretmenlerin kadroya geçişi süreci: Ücretli öğretmen kadroya geçiş şartları nelerdir?

18.10.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli ya da sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin kadroya geçiş süreçleri ve koşulları hakkında yakın zamanda bir açıklama yapılmamıştır. Ancak yapılan son açıklamaya göre beş yılı dolduran ve formasyon almış olan ücretli öğretmenlerin kadroya geçebilme hakkı kazanacağı söylenmiştir.

Ücretli öğretmenlerin kadroya geçişi süreci: Ücretli öğretmen kadroya geçiş şartları nelerdir?

Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olmak üzere üç farklı öğretmen görevlendirmesi bulunur. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenler hakkında uzun bir süredir konuşulan ve hâlâ netleşmeyen bir konu vardır. Bu konu sözleşmeli ya da ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin kadroya geçiş yapıp yapamayacağıyla alakalıdır. Birkaç yıl önce bazı şartlara bağlı olarak yapılan kadro atamaları hakkında net bir açıklama yapılmamıştır.

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Ücretli öğretmenlik kadroya geçişi nasıl olur?

2022 yılı için ücretli öğretmenlerin kadroya geçiş şartları henüz açıklanmamıştır. Ancak en son 2018 yılında yayınlanan şartlar şu şekildedir:

  • 2017 ve 2018 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında öğretmenlik yapmış olmak
  • En az 540 gün dolduracak şekilde sigorta priminin ödenmiş olması
  • Devlet Memurları Kanunu’nun 657. maddesinde belirtilen tüm şartları taşıyor olmak
  • Öğretmenlik için gerekli şartları yerine getirmiş olmak
  • Yaşlı, emekli, malul aylığı hakkına sahip olmamak
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda taban puanın üzerinde bir sonuç elde etmek
  • Mülakattan başarıyla geçmek.
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Ücretli öğretmenlik kadroya geçiş başvurusu nasıl yapılır?

Daha önceki yıllarda da olduğu gibi bazı şartları yerine getiren ücretli öğretmenlerin kadroya alınması bekleniyor. Son zamanlarda bu konu yeniden gündeme getirilmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konu ile ilgili net ve resmî kabul edilen bir açıklama yapılmamıştır.

Ücretli öğretmen kadroya geçiş şartları nelerdir?

Ücretli öğretmenlerin kadroya geçişi için bazı şartları karşılamaları gerekir. Henüz bu şartlarla ilgili kesin açıklamalar olmasa da günümüze kadar yapılan geçişler incelendiğinde ücretli öğretmen kadroya geçiş şartlarını şöyle genelleyebiliriz:

  • Ücretli öğretmen olarak 540 iş günü olan beş yıllık süreyi doldurmuş olmak
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda belirtilen taban puanın üzerinde bir puan almış olmak.
  • Öğretmenlik şartlarını karşılamak.

Bu şartların tamamlanması hâlinde mülakata çağrılan ücretli öğretmenlerin geçiş yapabilmesi için mülakattan geçmiş olması gerekir. Bu şartları yerine getiren ücretli öğretmen kadroya geçme hakkı kazanır. Ancak Eylül 2022’de yapılan son açıklamalara göre 5 yıllık ücretli öğretmen görevi süresini tamamlamış olan ve formasyon sertifikasını almış olan ücretli öğretmenlerin kadroya alınabileceği belirtilmiştir.

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