Ücretli öğretmen rapor parası alabilir mi? Ücretli öğretmen rapor alırsa ücreti kesilir mi?

Bir öğretmen ücretli olarak görev yaptığı okulda rapor alma ihtiyacı duyabilir. Ancak ücretli öğretmenler rapor aldıkları durumlarda kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi bir prosedür izlenmez. En fazla 3 günlük bir rapor alabilirler. Ek olarak ek ders ücretlerinden aldıkları rapor gün sayısı düşülerek ödeme yapılır.

Ücretli öğretmen rapor alırsa ücreti kesilir mi?

Ders saati sayısı ile maaş alan ücretli öğretmenler rapor alma hakkına sahiptirler. Bağlı olarak çalıştıkları okulun müdürlüğüne durumu belirtirler. Müdürlüğün verdiği onaya göre raporları işleme alınır. Ancak rapor aldıkları zaman, aldıkları raporun gün sayısı kadar ders saati ücreti aylık ödemelerinden kesilir. Alacakları raporun gün sayısı ise en fazla 3 gün olarak belirlenmiştir.

Ücretli öğretmen rapor parası alabilir mi?

Kadrolu bir öğretmen rapor aldığı takdirde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından "geçici iş göremez" olarak kabul edilir. Bunun karşılığında ise aynı isimli bir ödenek alır. Ücretli öğretmen olarak görev yapan kişiler için bu durum söz konusu değildir. Rapor alması gerektiği zaman herhangi bir işlem görmez. Görev aldığı okulun müdürlüğünden onay almalıdır. Aksi takdirde aldığı rapor işleme alınmaz. Herhangi bir geçerli gerekçe göstererek rapor alan ücretli öğretmen, aldığı raporda bulunan gün sayısı kadar eksik ödeme alır.

Belirlenen 3 günlük süre için rapor alan ücretli öğretmenlerin, önceden belirlenmiş bir süre için yapılan sigortaları varsa bu sigorta okul müdürlüğünün onayına bağlı olarak Sosyal Sigortalar Kurumundan 3 günlük rapor ücreti alma hakkına sahip olurlar.

Sözleşmeli ve ücretli olarak görev yapan öğretmenleri için kararlar ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırması Kanunu'na ilişkin esaslar, Bakanlar Kurulu kararına göre belirlenmiştir. Bu karar doğrultusunda hastalık nedeniyle rapor alan ücretli öğretmenler, Sosyal Sigortalar Kurumundan ödenek alma hakkı kazanırsa son bir yıl içinde en az 90 gün boyunca aralıksız sigortalı olma şartı aranır.



