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Ücretli öğretmen kaç saat derse girebilir? Ücretli öğretmenler haftada ve ayda en fazla kaç saat derse girebilir?

18.10.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler ücretli, kadrolu ya da sözleşmeli olarak görev yapabilirler. Kadrolu öğretmenler belirli bir maaş karşılığı çalışır. Ücretli öğretmenlerin maaş ödemeleri ise girdikleri ders saati sayısına göre değişkenlik gösterir. Bir ücretli öğretmen 30 ders saati sayısına kadar ücret alma hakkına sahiptir.

Ücretli öğretmen kaç saat derse girebilir? Ücretli öğretmenler haftada ve ayda en fazla kaç saat derse girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı eğer kadrolarda öğretmen eksikliği tespit ederse o zaman gerekli okullarda eksik kalan branşlar için ücretli öğretmen kadrosu açabilir. Ücretli öğretmenlik görevi için aday olan kişiler e-Devlet hesapları üzerinden bu kadro için başvuruda bulunabilir. Başvurunun ardından atamaları gerçekleşirse ücretli öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilir. Atandıkları okulun müdürlüğüne bazı belgeleri elden teslim ederek kaydını tamamlarlar. Ücretli öğretmenlik kadrosuna dâhil olan öğretmene ders saati sayısı üzerinden aylık olarak ödeme yapılır.

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Ücretli ücret haftada en fazla kaç saat derse girebilir?

Ücretli olarak resmî görev yapan bir öğretmen bir hafta içinde 30 saate kadar derse girebilir. 2022 yılında yapılan son zamların ardından 30 saat ders veren bir ücretli öğretmen, yeni kararla birlikte ayda 5.740 Türk Lirası ücret alır. Görev saat süreleri 30 saat ile sınırlıdır ancak bu rakam 40 saate kadar çıkabilir. Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliğinde bulunan dokuzuncu madde gereğince ek ders görevi kapsamında 40 saat üzerinden ödeme alabilir. Bu hak yönetmelikte ilgili maddedeki şu ifadeler ile belirtilmiştir:

  • "Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezilerinde haftada otuz saate kadar ek ders görevi verilebilmektedir."

İlgili madde gereğinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmî görevi bulunmayan ücretli öğretmenlere haftada kırk saate kadar ek ders görevi hakkı tanınmıştır.
Bir öğretmen ücretli olarak görev yaptığı yerde ona tanınan ek ders hakkı için saat sayısını aşarsa ek bir ücret alamaz.

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Ücretli öğretmenlik hakkı kazanmak için gerekli şartlar nelerdir?

Ücretli öğretmenlik hakkı kazanmak Devlet Memurları Kanunu’nun altı 157 sayılı kanunundaki 48. maddesinde yer alan genel şartların sağlanmış olmasına bağlıdır. Ücretli öğretmenlik için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olma
  • 18 yaşını doldurmuş olma
  • Hiçbir kamu hakkından muaf olmama
  • TCK'nin 53. maddesinde belirtilen suçlar nedeniyle hüküm giymemek
  • Erkek adaylar için askerlikten muaf olmak ya da askerlik görevinin tamamlanmış olması
  • SGK'ye bağlı kurum ya da kuruluşlarda çalışmıyor olmak
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