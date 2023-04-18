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Ücretsiz diye yaptırdı kabusu yaşadı! Dudak dolgusu yüzünden başına gelenleri ağlayarak anlattı

18.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudak dolgusu günümüzde en çok yapılan güzellik işlemleri arasında yer alıyor. Dudak dolgusu yaptırmadan önce yaptırılacak yeri oldukça araştırmak gerekiyor. Aşırı dudak dolguları kötü görünüme ve sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Influencer Jessica Burko, dudaklarına yaptırdığı dolgunun ardından başına gelenleri anlattı.

Ücretsiz diye yaptırdı kabusu yaşadı! Dudak dolgusu yüzünden başına gelenleri ağlayarak anlattı

Los Angeles'ta yaşayan 27 yaşındaki Jessica Burko, bir çekilişte kazandığı ücretsiz dolgu denemesiyle kazandı. Daha önce altı kez dudak dolgusu yaptıran ve hiç kötü tepki almayan Jessica, kazandığı çekiliş ile bilmediği bir doktorda dudak dolgusu yaptırdı. Yapılan işlemin ardından gözlerine inanamayan Jessica, dudak dolgusunun kötü sonuçlarını paylaştı.

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Jessica, ağlayarak yayınladığı TikTok videolarından birinde "Dün dudaklarımı yaptırmaya gittim ve kötü bir şey oldu" dedi. Videoda klinikte dudağına uyuşturucu krem sürdüğünü gösteren Jessica, sonuçların giderek kötüleştiğini paylaştı.

DUDAKLARI GİDEREK ŞİŞMEYE BAŞLADI

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Jessica, "Dürüst olmak gerekirse neyin yanlış gittiğini bilmiyorum, dudaklarımı birçok kez yaptırdım. Bana iğne yaptıktan hemen sonra aynaya baktım ve ne kadar şişmiş olduğunu fark ettim. Belki de dudaklarımı bir yılı aşkın süredir yaptırmadığım içindir diye düşündüm. Ama arabama vardığımda bunun normal olmadığını anladım. Doktora göstermek için geri döndüm. Bana bir steroid yazdı ve daha da kötüleşti."

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HERKESİ UYARDI

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Dudakları hala aşağı inmiyordu, bu yüzden dolguyu eritmek için ertesi gün geri gitmeye karar verdi. Dolgu eritme işleminin ardından dudakları normale döndü. Jessica ücretsiz güzellik uygulamalarının cazibesine kapıldığı konusunda bir uyarı yayınladı.

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“Beni kesinlikle çok korkutucu gösteriyordu. Asla geri dönmezdim. Asla bedava kozmetik yapmayın. Ama aynı zamanda dudaklarınızı yaptırmaktan da korkmayın.
Onları yaptırmayı seviyorum."

TEKRARDAN DOLGU YAPTIRACAK

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Jessica, dolgusunun tamamının erimesi nedeniyle dudaklarını tekrar doldurması gerekeceğini ama normal enjektörüne geri döneceğini söyledi.

Ayrıca, doktorun "bir artere çarptığının" söylediğini ve tepkiye bunun neden olduğunu iddia etti. Jessica, "Doktorumun bir artere çarptığı ortaya çıktı," dedi.

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