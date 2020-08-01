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Ücretsiz kıyma çektirmek için metrelerce kuyruk oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kurban etlerinden ücretsiz kıyma yaptırmak isteyen vatandaşlar, market önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ücretsiz kıyma çektirmek için metrelerce kuyruk oluştu

Kurban bayramlarında halka ücretsiz kıyma yapma hizmeti veren markette gelenek bu yılda sürdü. Kurban etleriyle sabah saatlerinden itibaren markete gelen vatandaşlar, ücretsiz kıyma çektirdi. Market önünde kısa sürede uzun kuyruklar oluştu. Kıyma makinesi başındaki görevli, vatandaşların getirdiği etleri sırayla kıymaya dönüştürdü.

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Market müdürü Necmi Akgül, uzun yıllardır kurban bayramlarına halkın etlerini ücretsiz kıymaya dönüştürdüğünü söyledi. Bir hafta boyunca ücretsiz kıyma hizmetini sürdüreceklerini ifade eden Akgül, "Her yıl kurban etlerini ücretsiz olarak çekerim ve burada müşterilere hizmet etmek bizim asli görevimizdir. Yılda bir kere Kurban Bayramı'nda bir hafta boyunca halkımıza ücretsiz kıyma çekerek halkımızın vermiş olduğunu bir nebze de olsa geri vermek mahiyetinde onlara kıyma çekmekteyiz. Şu ana kadar 10 ton kıyma çekmişizdir" dedi.

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Sırada bekleyen Gündüz Kaya ise, "Alışverişimizi buradan yapıyoruz. Ona karşılık ücretsiz kıyma çektiriyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DHA

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