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Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 00:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan, ücretsiz maske dağıtımına başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan, ücretsiz maske dağıtımına başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Ücretsiz maske dağıtımına yapılan başvurular ile ilgili olarak, 'PttAVM.com' internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maske dağıtımı

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