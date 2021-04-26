Ücretsiz patates ve soğan nasıl alınır, nereden alınır, başvuru nasıl yapılır?

Patates ve soğan üreticilerinin bu sene yüzü gülmedi. Koronavirüs nedeniyle restoran, kafe ve otellerin patatas soğan alımı yapmaması çiftçilerin mahsülünün elinde kalmasına neden oldu. Duruma el atan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem üreticileri hem de ihityaç sahibi vatandaşları sevindirecek bir adım attı. Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de patates ve kuru soğanın ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

ÜCRETSİZ PATATES VE SOĞAN NASIL ALINIR, NEREDEN ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Patates ve soğan üreticisinin elinde kalan mahsüller vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak. TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Çiftçinin elinde kalan tonlarca patates ve soğan Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşa dağıtılacak. Öncelikle patates ve soğan yardımı hali hazırda düzenli olarak yardım edilen vatandaşlara dağıtılacak. Patates soğan yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bulundukları mahallenin muhtarlığına başvuruda bulunabilir ve muhtarlık tarafından yönlendirilebilir. Muhtarlıkların dışında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar ücretsiz patates soğan başvurusunda bulunmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidebilir.