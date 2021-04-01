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'Üçüncü ittifak' çıkışı! Selahattin Demirtaş ne demek istedi?

01.04.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'HDP öncülüğünde üçüncü ittifak' açıklaması tartışmalara yol açtı.

'Üçüncü ittifak' çıkışı! Selahattin Demirtaş ne demek istedi?

HDP ve İYİ Parti arasında en son yaşanan 'tweet' tartışması sonrasında HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözleri yeni bir tartışmaya yol açtı.

Demirtaş, "Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, 'demokrasi ittifakı' olarak ilan edilebilir.' açıklamasını yaptı. Bu sözlerin İYİ Parti'ye yönelik söylendiği iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Demirtaş'ın sözlerini Millet İttifakı'na bir uyarı ya da İYİ Parti'ye yönelik bir tehdit olarak değerlendirilebileceğini belirterek bu çıkışın 2023 seçimlerinin mecrasını değiştirebileceğini aktardı.

Demirtaş'ın çıkışını Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da ele alarak Demirtaş'ın fikrini tam belli etmeyerek dilinin altında bir bakla olduğunu ve henüz tam olarak açık etmediğini ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN TWEET'İ TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Meral Akşener ile Pervin Buldan’ı etiketleyerek attığı tweet iki partiyi bir kez daha karşı karşıya getirmişti.

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Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi İYİ Parti

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