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  4. Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı

Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı

20.06.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da karşıdan gelen araca yol vermek isteyen otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 yaralı, vatandaşların oluşturduğu insan zinciriyle yukarı çıkartıldı.

Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı

Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan tatil beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle Adrasan’a tatile gelen A.B., balıkçı barınağı mevkiinde karşıdan gelen araca yol vermek istedi. Bu sırada uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılara uçurumda ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

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HAYAT KURTARAN ZİNCİR

Sedyeye konulan yaralılar, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik insan zinciri ile yola çıkartılıp ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yuvarlanan aracı bulunduğu yerden çıkardı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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