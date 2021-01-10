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Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi

10.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi

ABD’de başkent Washington DC’den Phoenix’e giden American Airlines’ın uçuşu sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin taşkınlık çıkarması sonucu pilot Trump destekçilerini uçağı bilinmeyen bir yere indirmek ve hepsini mahsur bırakmakla tehdit etti.

ABD’de Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin taşkınlıkları devam ediyor. Başkent Washington DC’den Phoenix’e giden American Airlines’ın uçuşu sırasında Trump destekçilerinin taşkınlık çıkarması sonucu pilot destekçileri uçağı bilinmeyen bir yere indirmek ve hepsini mahsur bırakmakla tehdit etti.

Uçuşun başından itibaren Trump taraftarı olan yolcular, "ABD" ve "Trump için savaş" sloganları attı. Uçuştan bir video yayınlayan Trump taraftarı Mindy Robinson, ise uçağı "vatanseverlerle dolu" olarak nitelendirdi.

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TAŞKINLIK YAPAN YOLCULARA TEHDİT

Pilot uçaktaki taşkınlığın devam etmesi üzerine yaptığı anonsta, “Size olacağı söyleyeyim. Phoenix’e daha dört buçuk saatlik bir uçuşumuz var. Bu uçağı Kansas’ın ortasına indirir ve hepinizi bırakırım. Umurumda da olmaz. Yaparım bunu. Eğer gereken buysa! Uslu durun!” dedi.

American Airlines Sözcüsü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın Reagan Ulusal Havaalanından Phoenix Sky Harbor’a giden AA 1242 seferi olduğunu belirtti. (İHA)

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