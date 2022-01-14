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  4. Ucuz ekmek saldırısı! ‘Ekmeği kaça satıyorsun ulan!’ dedi ve ateş açtı…

Ucuz ekmek saldırısı! ‘Ekmeği kaça satıyorsun ulan!’ dedi ve ateş açtı…

14.01.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek fiyatlarındaki artışın ardından Kocaeli’den gelen haber akıllara durgunluk verdi. Bakkallara ucuz ekmek satan bir fırının şoförü ‘Ekmeği kaça satıyorsun ulan?’ denilerek saldırıya uğradı.

Ucuz ekmek saldırısı! ‘Ekmeği kaça satıyorsun ulan!’ dedi ve ateş açtı…

Ucuz ekmek sattığı için saldırıya uğradı. Kocaeli'de bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü Zühtü Ateş (36) ekmek dağıtırken, "Kaça satıyorsun ulan?" diyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, sabah saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada 2 kişi yanına geldi. "Ekmeği kaça satıyorsun ulan?" diye soran kişi tabancasını çıkarıp Zühtü Ateş’i sol bacağından vurup kaçtı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Zühtü Ateş, tedaviye alındı.

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Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın, ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istenmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.
Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silahlı saldırı
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