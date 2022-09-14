Ucuz sosyal konut projesi | CHP'li Özgür Özel Bakan Kurum'a "Çıksın bir özür dilesin" diyerek seslendi! Dikkat çeken sözler: '6 ayda bir bu ödemelere zam geleceğini ilan eden...'

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi gündemin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan ve bugün başvuruların başladığı ucuz sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken projeye ilişkin peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, projeyle alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı. Projeden yoksulların yararlanmasının mümkün olmadığını söyleyen Özel, "6 ayda bir bu ödemelere zam geleceğini ilan eden bir iktidar ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendisiyle alakalı sözlerine de konuşmasında değinen Özel, "Sayın Kurum çıksın bir özür dilesin" dedi. İşte detaylar...

"BU PROJEDEN YOKSULLARIN YARARLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin dün açıklandığını ve AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu anımsatarak insanların ev, araba alamayacak duruma geldiğini ileri sürdü.

Projeye katılacak vatandaşların evlerin peşinatını ve aylık taksitini ödemekte zorlanacağını öne süren Özel, "Bu proje olmalı mı? Hiç olmamasından iyidir. Neden? Birileri yararlanıyorsa iyidir, kim yararlanıyorsa yararlansın. Bu projeden ezilenlerin, yoksulların, evsizlerin yararlanması mümkün değil." dedi.

"SAYIN KURUM ÇIKSIN BİR ÖZÜR DİLESİN"

Açıklanan fiyat lisesine de değinen Özel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yaptığı sosyal konutların fiyatının geçen yıla göre bu yıl yaklaşık iki kat arttığını söyledi.

Projeye başvuru koşulları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendisine yönelik açıklamasını eleştiren Özel, "Sayın Kurum çıksın bir özür dilesin. Geçen hafta biz bu işin sıkıntılı olduğunu ve çözümün başka yerlerde olduğunu söylemiştik. 4 gün sabrettik, 60 bin lira para, 3 bin lira aylık ödeme ve 6 ayda bir bu ödemelere zam geleceğini ilan eden bir iktidar ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"GELİP BU İŞLERİ DE TEMİZLEMEK YİNE BİZE DÜŞECEK"

Sayıştay'ın TOKİ'yi denetlediğini belirterek TOKİ'ye ilişkin raporlara değinen Özel, TOKİ'nin yaptığı konutları geç teslim ettiğini ve bu nedenle tazminat davalarında çok büyük artış olduğunu, kötü malzeme kullandığını, tedarikçilere ödeme yapmadığını, taşeronlarını mağdur ettiğini öne sürdü.

Özel, "AK Parti, ucuz ev diye vereceklerini kalitesiz, kötü ve zamanında vermedi. Bu seferki sınavdan bunlar yine kalır ama bunda iyi bir taraf var, 7 ay sonra kontrol el değiştiriyor. Yani TOKİ'den ev alacak olan vatandaş 'Ben bu daireyi almamayım mı?' dersen, al kardeşim çünkü 2 sene sonra evleri biz teslim edeceğiz. Gelip bu işleri de temizlemek yine bize düşecek." diye konuştu.

BAKAN KURUM NE DEMİŞTİ?

Bakan Kurum, Özel ile ilgili açıklamasında "Sayın Özgür Özel, bu projeden gençlerin ev alamayacağından bahsediyor. Onlar çeşme ve musluk açmakla meşgul oldukları için bunları hayal bile edemiyorlar. Bu projelerin nasıl yapılabileceğini hayal edemezler, onların ufukları maalesef yetmez. CHP zihniyetine de diyoruz ki; bizi izlemeye devam edin." ifadelerini kullanmıştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR DAHA BÜYÜK SIKINTILARA GEBE"

Öte yandan konuşmasında Türkiye'nin ekonomik olarak temmuz ayıyla birlikte çok zorlu döneme girdiğini savunan Özel, "Faiz sebep enflasyon sonuç" sözü nedeniyle Türkiye'de enflasyon ve döviz krizinin yaşandığını, bunun da çok büyük bir yoksulluğa, Türkiye'nin unuttuğu bir enflasyona sebep olduğunu öne sürdü.

İktidarın ekonomi politikası nedeniyle sanayi üretiminin azaldığını, gerçek işsizliğin yükseldiğini, ihracatın aylık olarak artış hızının azaldığını söyleyen Özel, "Büyük sıkıntılar var, önümüzdeki aylar daha büyük sıkıntılara gebe. Finansal anlamda Türkiye'ye bırakın para vermeyi selam veren yok. Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor, itiraf.com. Diyor ki; 'Bir döviz sıkıntısı yaşıyoruz, dostlardan borç alarak sıkıntıyı aşmaya çalışıyoruz'. Türkiye'nin dostu Almanya Fransa, Amerika, hatta Rusya, Çin, İran değil, dostlar dediği Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Bunlardan aldıkları parayla ekonomiyi döndürdüklerini itiraf ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI KENDİSİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMİ KÖTÜLEYEREK KENDİNİ ÖVMEYE ÇALIŞIYOR"

Yeni eğitim-öğretim yılının başladığını hatırlatarak okulların fiziksel eksikliklerin yanı sıra temizlik personelinde, güvenlik personelinde de sıkıntılar olduğunu savunan Özel, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i eleştirdi.

Özel şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı olduğu gece, ilk göreve başladığında öz geçmişinden imam hatip mezunu olmayı çıkarmış. Ben imam hatiplileri aşağılamıyorum, imam hatipler çok önemli kurumlar. Bir Milli Eğitim Bakanı neden utanır da bunu öz geçmişinden çıkarır? Onu imam hatipliler Milli Eğitim Bakanı'na sorsun. İkincisi şoförünü istisnai kadrodan özel kalem yaptı. Sonra da şoförünü sınavsız şube müdürü yaptı. İki tıp doktorunu da Milli Eğitim Bakanlığına genel müdür yaptı. Bunları yapan kişi atanamayan öğretmenlere 'Bu ülkede mühendisler de atanamıyor, sizin gibi ağlatamıyorlar, ağlamayın.' dedi. Şimdi de Milli Eğitim Bakanı diyor ki 'Biz okullara ilk kez bağımsız bütçe verdik'. Bugüne kadar okullara özel bütçe vermeyen Tayyip Bey'di onu eleştiriyorsun. İkincisi diyor ki, '60 bin temizlik görevlisi görevlendirdim, bugüne kadar yapılmamıştı'. Yapmayan kim? O da Tayyip Bey. Milli Eğitim Bakanı kendisinden önceki dönemi kötüleyerek kendini övmeye çalıştığının altını çizelim."

"HUKUKÇULARIMIZ ARAŞTIRIR, SIKINTILI BİR YER GÖRÜRSE MAHKEMEYE BAŞVURUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın CHP'nin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmasını eleştirmesine ilişkin Özel, "Anayasa Mahkemesine gitmek CHP'ye tanınmış bir imtiyaz değildir, haktır, ödevdir. Hukukçularımız araştırır, sıkıntılı bir yer görürse mahkemeye başvurur. Sen bunu ne zaman anlayacaksın? 6-7 ay sonra. Bizim yaptıklarımız işlere karşı, çıkardığımız kanunlara, yapılacak düzenlemelere karşı bu mahkemenin denetiminin ne kadar önemli olduğunu görünce anlayacaksın. Bir-iki fıkraya ölçülülük ilkesi üzerinden mahkemeye gittik diye o konudaki tavrımız değişmedi, düzenlemeyi olumlu buluyoruz." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin Dağ'ın açıklamasındaki "İtiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır?" sözlerini anımsatması üzerine Özel, "Kemal Bey kulağına üfürmekle hiçbir iş yapmaz." dedi.

Özel, "Bu yasaya gün verilmiş mi? Verilmemiş. Hamza Dağ bu başvuruyu nereden biliyor? Anayasa Mahkemesinden AK Parti'ye ve saraya akış mı var?" sorularını yöneltti.

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin yayımlandığının da anımsatılması üzerine Özel, "Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bundan muaf tutulmuştur. Biz bu kısmını hep eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Bir tasarruf yapılacaksa önce saraydan başlanmalıdır." diye konuştu. (AA)

