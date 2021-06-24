KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Uğradığı asit saldırısı sonucunda hayatı tamamen değişen Reshma Qureshi’nin hikayesi birçok kadına ilham kaynağı oldu

Uğradığı asit saldırısı sonucunda hayatı tamamen değişen Reshma Qureshi’nin hikayesi birçok kadına ilham kaynağı oldu

24.06.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanında kadına şiddet ve saldırılar yaşanmaya devam ediyor. Bu saldırıların kimisi fiziksel kimisi duygusal olarak uzun yıllar boyunca sürüyor. Hindistan’da yaşayan Reshma Qureshi, maruz kaldığı asit saldırısından sonra kadınlara ilham olacak şekilde tek başına ayakta kaldı. Bu cesur kadın, fiziksel görüntüsünü eleştirenlere inat model olmayı başardı.

Uğradığı asit saldırısı sonucunda hayatı tamamen değişen Reshma Qureshi’nin hikayesi birçok kadına ilham kaynağı oldu

Reshma Qureshi isimli Hindistanlı kadın, 2014 yılında eniştesi tarafından asit saldırısına uğradı. Ablasının eşi tarafından uğradığı şiddetin sonrasında Reshma Qureshi’nin hayatı tamamen değişti. Saldırının sonucunda tek gözünü kaybeden Reshma, yaşamaktan bir an olsun vazgeçmedi.

kapak4

Asit saldırısı kurbanlarına destek olan bir vakfa üye olduktan sonra Reshma Qureshi, makyaj önerileri veren bir sosyal medya kanalı açtı. Ayrıca, asit satışının yasaklanması amacıyla başlatılan kampanyanın da ekran yüzü oldu.

model

Asit saldırılarına dikkat çekmek için yaptığı paylaşımlarla bir anda dünyanın gözünü çevirdiği Reshma Qureshi, New York Moda Haftası’nda modellik yapmak için podyuma çıktı. Modellik kariyerinden sonra ise kendi hikayesini anlattığı ‘Being Reshma’ isimli kitabını yayımladı.

Güzellik klişelerini yerle bir etti! Sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafçı: Ben HopperGüzellik klişelerini yerle bir etti! Sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafçı: Ben Hopper


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
72 yaşındaki Norma Williams, fiziksel özellikleriyle adeta yıllara meydan okuyor72 yaşındaki Norma Williams, fiziksel özellikleriyle adeta yıllara meydan okuyor
Görenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetreGörenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetre
Yaşını öğrenenler inanmıyor! ‘Zamanı durduran kadın’ olarak anılıyorYaşını öğrenenler inanmıyor! ‘Zamanı durduran kadın’ olarak anılıyor
Anahtar Kelimeler:
Model Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

Oğlak Dolunay’ına dikkat! İşte günlük burç yorumları

Oğlak Dolunay’ına dikkat! İşte günlük burç yorumları

Lazer lipoliz yaptıranlar dikkat! Sonrasında bunu yapmazsanız...

Lazer lipoliz yaptıranlar dikkat! Sonrasında bunu yapmazsanız...

Artık kabus değil! Ağda acısını azaltabilirsiniz

Artık kabus değil! Ağda acısını azaltabilirsiniz

Sporda farklı deodorant kullanın

Sporda farklı deodorant kullanın

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tembellik zeka göstergesiymiş!

Tembellik zeka göstergesiymiş!

Zararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınız

Zararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınız

Güneş tutulmasının etkileri bu hafta ortaya çıkıyor!

Güneş tutulmasının etkileri bu hafta ortaya çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.