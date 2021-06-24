Uğradığı asit saldırısı sonucunda hayatı tamamen değişen Reshma Qureshi’nin hikayesi birçok kadına ilham kaynağı oldu

Reshma Qureshi isimli Hindistanlı kadın, 2014 yılında eniştesi tarafından asit saldırısına uğradı. Ablasının eşi tarafından uğradığı şiddetin sonrasında Reshma Qureshi’nin hayatı tamamen değişti. Saldırının sonucunda tek gözünü kaybeden Reshma, yaşamaktan bir an olsun vazgeçmedi.

Asit saldırısı kurbanlarına destek olan bir vakfa üye olduktan sonra Reshma Qureshi, makyaj önerileri veren bir sosyal medya kanalı açtı. Ayrıca, asit satışının yasaklanması amacıyla başlatılan kampanyanın da ekran yüzü oldu.

Asit saldırılarına dikkat çekmek için yaptığı paylaşımlarla bir anda dünyanın gözünü çevirdiği Reshma Qureshi, New York Moda Haftası’nda modellik yapmak için podyuma çıktı. Modellik kariyerinden sonra ise kendi hikayesini anlattığı ‘Being Reshma’ isimli kitabını yayımladı.



