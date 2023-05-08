HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Uğur Dündar o sözleri hatırlattı, Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye yanıt geldi: Niye ittifaka davet edilmedi diye düşünmesi lazım

Uğur Dündar o sözleri hatırlattı, Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye yanıt geldi: Niye ittifaka davet edilmedi diye düşünmesi lazım

08.05.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Gazeteci Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin iddialarını hatırlatarak "Siz seçildikten sonra değişecek koşullara göre AK Parti'ye geçebileceğinizi, iş birliği yapabileceğinizi söyledi. Böyle bir olasılık var mı?" diye sordu. "Bu ihtimal dışı bir konu" diyen Babacan "Acaba ittifaka biz niye davet edilmedik diye Sayın İnce'nin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar o sözleri hatırlattı, Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye yanıt geldi: Niye ittifaka davet edilmedi diye düşünmesi lazım

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek şartını "Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz." sözleriyle açıklamıştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı.

Gazeteci Uğur Dündar, daha önce kendi programlarına katılan İnce'nin sözlerini hatırlatarak "Siz seçildikten sonra değişecek koşullara göre AK Parti'ye geçebileceğinizi, iş birliği yapabileceğinizi söyledi. Böyle bir olasılık var mı?" diye sordu. Dündar ayrıca, "Sizin ve Gelecek Partisi'nin toplam olarının yüzde 1 civarında olduğunu söyledi. 'Gelecek ve Deva çekilsin koşulsuz Millet İttifakı'nı ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim' dedi. Buna ne dersiniz?" sorusunu da yöneltti.

"BÖYLE ŞEY İHTİMAL DIŞI"

İnce'nin iddialarının ihtimal dışı olduğunu kaydeden Babacan "Eğer öyle bir niyetimiz olsaydı, 3 yıldır bu kadar külfete, yoğun çalışmaya hiç girmeden rahatlıkla AK Parti içinde çok farklı ve rahat bir hayatımız farklı pozisyonlarımız olabilirdi. Böyle şey ihtimal dışı. Niye DEVA Partisi'ni kurduk. Orada işlerin iyi gitmediği ülkenin sorunlarına çözüm üretecek kapasite kalmadığını kesin olarak gördüğümüz için yola çıktık. Biz parlamenter sistemi istediğimiz için 6 partiyle çalışma yaptı. Bu ihtimal dışı bir konu." ifadelerini kullandı.

babacan

"NİYE DAVET EDİLMEDİK DİYE DÜŞÜNMESİ LAZIM"

İnce'nin ittifaka neden davet edilmediğini de düşünmesi gerektiğini söyleyen Ali Babacan "Toplumsal desteğimizi İnce'nin söylediği gibi olsaydı, niye bir ittifaka davet edildik. Niçin ısrarlar ortak listeyle girmeye davet edildik, biz talepkar olmadık. Biz hep davet edildik oraya. Biz son güne kadar kendimiz seçimlere girecek gibi hazırlandık. Acaba 'Biz niye davet edilmedik' diye Sayın İnce'nin düşünmesi lazım. Bunları niye daha önce söylemedi? Fikir ve duruş değiştirmek kravat değiştirmek kadar sık olabilecek bir şey olabilir. Orada öyle bir siyaset çizgisi olabilir" şeklinde konuştu.

babacan 2

Muharrem İnce'den tartışma yaratacak sözler! "Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesin" Muharrem İnce'den tartışma yaratacak sözler! "Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesin"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu üç ile dikkat çekti! "Biz işimize bakalım" diyerek projesini duyurduKılıçdaroğlu üç ile dikkat çekti! "Biz işimize bakalım" diyerek projesini duyurdu
Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"
Saatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddiaSaatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddia
Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar Ali Babacan Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

Transparan giyip göğüslerini çiçeklerle kapadı

Transparan giyip göğüslerini çiçeklerle kapadı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken çağrı!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken çağrı!

İlginizi Çekebilir

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.