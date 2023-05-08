Uğur Dündar o sözleri hatırlattı, Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye yanıt geldi: Niye ittifaka davet edilmedi diye düşünmesi lazım

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek şartını "Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz." sözleriyle açıklamıştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı.

Gazeteci Uğur Dündar, daha önce kendi programlarına katılan İnce'nin sözlerini hatırlatarak "Siz seçildikten sonra değişecek koşullara göre AK Parti'ye geçebileceğinizi, iş birliği yapabileceğinizi söyledi. Böyle bir olasılık var mı?" diye sordu. Dündar ayrıca, "Sizin ve Gelecek Partisi'nin toplam olarının yüzde 1 civarında olduğunu söyledi. 'Gelecek ve Deva çekilsin koşulsuz Millet İttifakı'nı ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim' dedi. Buna ne dersiniz?" sorusunu da yöneltti.

"BÖYLE ŞEY İHTİMAL DIŞI"

İnce'nin iddialarının ihtimal dışı olduğunu kaydeden Babacan "Eğer öyle bir niyetimiz olsaydı, 3 yıldır bu kadar külfete, yoğun çalışmaya hiç girmeden rahatlıkla AK Parti içinde çok farklı ve rahat bir hayatımız farklı pozisyonlarımız olabilirdi. Böyle şey ihtimal dışı. Niye DEVA Partisi'ni kurduk. Orada işlerin iyi gitmediği ülkenin sorunlarına çözüm üretecek kapasite kalmadığını kesin olarak gördüğümüz için yola çıktık. Biz parlamenter sistemi istediğimiz için 6 partiyle çalışma yaptı. Bu ihtimal dışı bir konu." ifadelerini kullandı.

"NİYE DAVET EDİLMEDİK DİYE DÜŞÜNMESİ LAZIM"

İnce'nin ittifaka neden davet edilmediğini de düşünmesi gerektiğini söyleyen Ali Babacan "Toplumsal desteğimizi İnce'nin söylediği gibi olsaydı, niye bir ittifaka davet edildik. Niçin ısrarlar ortak listeyle girmeye davet edildik, biz talepkar olmadık. Biz hep davet edildik oraya. Biz son güne kadar kendimiz seçimlere girecek gibi hazırlandık. Acaba 'Biz niye davet edilmedik' diye Sayın İnce'nin düşünmesi lazım. Bunları niye daha önce söylemedi? Fikir ve duruş değiştirmek kravat değiştirmek kadar sık olabilecek bir şey olabilir. Orada öyle bir siyaset çizgisi olabilir" şeklinde konuştu.



