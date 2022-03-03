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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak

03.03.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar, büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın, ülkesinde sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Vasly Bodnar, "Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak. Dışarıdan hiçbir etken olmadan Ukrayna kendi kaderini kendisi belirleyecek" dedi. Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı şekilde çok ağır silahlar kullandığını ifade eden Bodnar "Siviller öldürülüyor ve insanların yaşadığı yerlere ateş ediliyor" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı 8. gününe girerken ülkedeki çatışmalar da yoğunlaştı. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Bodnar düzenlediği basın toplantısında, "Maalesef bu savaş olmaktan çıktı. Bu Ukrayna halkını yok etme girişimi" dedi.

"SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR ÇOK AĞIR SİLAHLAR KULLANILIYOR"

Bodnar, "Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer birlikler düşmanın saldırılarını durduruyor. Büyükşehirler direniyorlar, kendilerini çok cesurca savunuyorlar. Rusya bu savaşı maddi ve manevi kaybettiğini anlayınca daha fazla saldırıya geçti. Özellikle sivil altyapı tesislerine ateş ediyorlar. Siviller öldürülüyor ve insanların yaşadığı yerlere ateş ediliyor. Uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde çok ağır silahlar kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

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'ANKARA RUS BÜYÜKELÇİSİ SAHTE HABERLER YAYIYOR'

Bodnar, Rusya'nın yeni bir provokasyon hazırlığında olduğunu ifade ederek, "Elimizde var olan bilgilere göre, Rusya da sıkıyönetim ilanına hazırlanıyor ve sonrasında seferberlik çağrısı yapılacak. Bu da savaşın uzun zaman devam edeceğini işaret ediyor. Ukrayna'da Ruslar neredeyse 9 bin askeri kaybettiler. Rusya sahte haberlerini, yanıltıcı ve bilgileri yaymaya devam ediyor. Bunu da bire bir buradaki Rusya Büyükelçisi yapıyor. Türk izleyicilerinin, gerçeği sahte bilgilerden ayırabileceğine inanıyorum. Rusya daha önce sivillerimize acı çektirirken şu an o sivillere yardım etme rolünü yapıyor. Bombaladığı sivillere güya şu an yardım etmek istiyor. Aslında şehirlerimize bomba atmaya ve sivillerimize ateş etmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Bodnar, Türkiye'ye yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyleyerek, "Ateşler durduğu zaman biz sivil halkı tahliye etmeye çalışıyoruz. Bu konu ve diğer konular hakkında bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiğimiz görüşmede konuştuk. Türk hükümeti ve Türk halkına destekleri ve dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Türkiye'den bize çok fazla insani yardım geliyor. Türk vatandaşlarının aslında Ukrayna'da neler olduğunu, çok iyi anladığını ve Rusya'nın ne kadar saldırgan bir davranış sergilediğini anladığını görüyorum" dedi.

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"UKRAYNA KENDİ KADERİNİ BELİRLEYECEK"

Bodnar, Ukrayna'nın egemen bir devlet olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada Rus saldırganlığının ve Ukrayna sivillerinin öldürülmesiyle ilgili ciddi bir kınamanın olduğunu görüyoruz. Ukrayna, söz konusu saldırganlığa karşı koymak için gayet güçlü bir devlet. Biz bunu sahada ispatlıyoruz. Halkımızın yüzde 90'ı direnmeye devam edeceğini söylüyor. Geçici olarak işgal edilen bölgelerde vatandaşlarımızın davranışları da bunu teyit ediyor. O yüzden müzakere için Rusların talep ettiği ve sunduğu saçma teklifler bizim için kabul edilemezdir. Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak. Aynı zamanda müzakerelerden vazgeçmiyoruz. Ukrayna heyetinin müzakere için hareket ettiğini görmüşsünüzdür. Rus tarafından sağduyu beklentimiz yokken yine de barışın savaştan daha iyi olduğuna eminiz. Ama Ukrayna egemen bir devlettir. Dışarıdan hiçbir etken olmadan Ukrayna kendi kaderini kendisi belirleyecek. Rusya, Ukrayna'ya karşı işlediği suçlardan dolayı yüzyıllar boyunca bedel ödeyecek." (DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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