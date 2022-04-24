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Ukrayna Avrupa Birliği'ne üye olacak mı? Avusturya'dan flaş açıklama: Alınmamalı

24.04.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya'dan Avrupa Birliği'ne tam üyelik için adım atan Ukrayna'ya karşı hamle geldi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi. Avusturya'nın açıklamasına ise Ukrayna sert tepki gösterdi.

Ukrayna Avrupa Birliği'ne üye olacak mı? Avusturya'dan flaş açıklama: Alınmamalı

Rusya'nın işgal harekatından sonra Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik işlemlerinin hızlandırıldığı açıklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday statüsü elde etmesi için doldurulan anketi AB'nin Ukrayna'daki Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etmişti. Ancak Ukrayna'ya AB içinden beklenmedik bir tepki geldi.

"DESTEK VERMEMİZ ÜYE YAPMAMIZI GEREKTİRMEZ"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu. Schallenberg, Ukrayna'ya destek vermenin başka yolları da olduğunu söyleyerek, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in açıklamalarına Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, "Stratejik olarak dar görüşlü bir açıklama. Açıklamanın birleşik bir Avrupa'nın çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu düşünüyoruz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Avusturya Ukrayna
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