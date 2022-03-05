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Ukrayna'da dün aktif edilmişti! Elon Musk'tan Rusya kararı: Silahla tehdit edilmedikçe...

05.03.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Ukrayna’da dün aktive ettiği uydu interneti sistemi projesi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemeyeceğini bildirdi. Musk, silahla tehdit edilmedikçe böyle bir şey yapmayacağını aktararak, “Mutlak ifade özgürlüğü taraftarı olduğum için üzgünüm” ifadesini kullandı.

Ukrayna'da dün aktif edilmişti! Elon Musk'tan Rusya kararı: Silahla tehdit edilmedikçe...

Elon Musk, dün Ukrayna'da aktif edilen uydu interneti sistemi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemeyeceğini belirtti. Talebin bazı dünya liderlerinden geldiğini ifade eden Musk, silahla tehdit edilmedikçe böyle bir şey yapmayacağını aktardı.

RUS HABER KAYNAKLARININ ENGELLENMESİ İSTENDİ

Tesla’nın Üst Yöneticisi (CEO) Musk, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, bazı dünya liderlerinin Ukrayna’da kullanıma açılan uydu interneti sistemi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemesini istediğini belirtti.

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"SİLAHLA TEHDİT EDİLMEDİKÇE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"

Söz konusu talebin Ukrayna’dan gelmediğini vurgulayan Musk, silahla tehdit edilmedikçe böyle bir şey yapmayacağını aktararak, “Mutlak ifade özgürlüğü taraftarı olduğum için üzgünüm.” ifadesini kullandı.

Musk, bir Twitter kullanıcısının mesajına yaptığı, "Rusya kaynaklı haberlerin propaganda olduğu" yönündeki yoruma da “Tüm haber kaynakları kısmen propagandadır, bazıları diğerlerinden daha fazladır.” şeklinde cevap verdi.

"TEKNİK EKİP FREKANS BOĞUCULARI ATLATMAYI BAŞARDI"

Dün de Ukraynalıları Starlink uydu interneti sistemini ihtiyatla kullanmaları konusunda uyaran Musk, bugün çatışma bölgelerine yakın bazı Starlink terminallerinin birkaç saat boyunca sinyal kesicilerle hedef alındığını, teknik ekibin frekans boğucuları atlamayı başardığını ifade etti.

Elon Musk, Ukrayna halkına güçlü olmaları çağrısında bulunurken, bu savaşı istemeyen Rus halkına da sevgilerini iletti.

Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA


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