Ukrayna'da durum vahim! Çektiği video gündem oldu

Ukrayna 20 gündür Rus ordusunun işgaline karşı direniyor. Sivillerin güç koşullar altında tahliye edildiği ülkede besin kaynakları da giderek tükeniyor. Ukraynalı gönüllü Andrey Liscovich'in çektiği bir video ülkedeki durumun ciddiliğini ortaya koydu. Videoda Liscovich Rus işgalini püskürtmek için savaşan ordu için yeterli malzeme bulmakta zorlanıyor çünkü süpermarketin içi neredeyse bomboş.

TikTok hesabından paylaştığı videoda Liscovich, Zaporijya kentinde besin kıtlığı nedeniyle giderek daha fazla korktuğunu söylüyor.

Marketin boş raflarını gösterirken Liscovich şöyle diyor:

"Durum gittikçe kötüye gidiyor, özellikle sebzeler konusunda. Biraz portakal kalmış ama onun dışında neredeyse hiçbir şey yok. Süt reyonunda neredeyse hiçbir şey yok. Bakın, bir iki yoğurt dışında bomboş. Gıda konusunun kötüye gittiği giderek daha çok göze çarpıyor."

Büyük bir havuç yığınını göstererek şöyle not düşüyor: "Ukrayna'da marketler güç durumda. Yalnızca turuncu renkli meyveler ile sebzeler kalmış."

200 binden fazla izlenen videoya kullanıcılar tarafından yorum yağdı. İzleyiciler yorumlarda durumun iyiye gitmesi yönünde dileklerini iletti.

