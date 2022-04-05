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Ukrayna'da endişe büyüyor! Annelerden yürek burkan önlem

05.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgali devam ederken, bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkenin birçok kısmında çatışmalar ve saldırılar sürerken can kaybı her an yükseliyor. Artan sivil ölümleri, bölgedeki Ukraynalılarda kaygı ve endişe yaratırken, son olarak Ukraynalı annelerin önlem olarak çocuklarına yaptıkları yürek burktu.

Ukrayna'da endişe büyüyor! Annelerden yürek burkan önlem

Ukrayna’nın Buça kentinde Rus askerlerinin çekilmesi sonrası gelen görüntülerde çok sayıda sivilin cansız bedeninin şehrin sokaklarına görülmüştü. Bölgedeki bir evde elleri arkadan bağlanmış ve duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilmiş çok sayıda sivilin cansız bedenine de ulaşılmıştı. Bulunan cansız bedenler toplu mezarlara gömüldü. Yerel yetkililer kentte yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

MYNET - DIŞ HABER

Buça: Batılı ülkeler Rusya'yı

Bu görüntülerin ardından tüm dünya şoke oldu. Birçok ülke Rusya’yı savaş suçu işlemekle suçladı. Avrupa Birliği de bununla ilgili gerçekleşecek soruşturmalara destek sağladı. Dünya bu olayla çalkalanırken, Ukrayna’da kalan siviller ise hayatları için endişeye kapıldılar.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ukraynalı annelerin, ebeveynlerinin Ruslar tarafından öldürülmesi ve çocuklarının hayatta kalması ihtimaline karşı, çocuklarının isimlerini ve aile bağlantılarının listesini çocuklarının vücutlarına yazdığı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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