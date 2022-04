Ukrayna'da endişe büyüyor! Annelerden yürek burkan önlem

Ukrayna’nın Buça kentinde Rus askerlerinin çekilmesi sonrası gelen görüntülerde çok sayıda sivilin cansız bedeninin şehrin sokaklarına görülmüştü. Bölgedeki bir evde elleri arkadan bağlanmış ve duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilmiş çok sayıda sivilin cansız bedenine de ulaşılmıştı. Bulunan cansız bedenler toplu mezarlara gömüldü. Yerel yetkililer kentte yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu görüntülerin ardından tüm dünya şoke oldu. Birçok ülke Rusya’yı savaş suçu işlemekle suçladı. Avrupa Birliği de bununla ilgili gerçekleşecek soruşturmalara destek sağladı. Dünya bu olayla çalkalanırken, Ukrayna’da kalan siviller ise hayatları için endişeye kapıldılar.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ukraynalı annelerin, ebeveynlerinin Ruslar tarafından öldürülmesi ve çocuklarının hayatta kalması ihtimaline karşı, çocuklarının isimlerini ve aile bağlantılarının listesini çocuklarının vücutlarına yazdığı bildirildi.

Ukrainian mothers write the name of their children and list family contacts on their children's bodies in case they (the mothers) are killed by Russians and their children survive.#StopRussia pic.twitter.com/D16PN8F81W