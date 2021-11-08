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  4. Ukrayna'da koronavirüs aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak

Ukrayna'da koronavirüs aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak

08.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış devlet memurları ve öğretmenler bugünden itibaren işten uzaklaştırılacak.

Ukrayna'da koronavirüs aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak

Sağlık Bakanlığının öncesinde almış aldığı karara göre, 8 Kasım'a kadar devlet görevlileri ve öğretmenlerin aşılanmaları gerekiyor. Aşı olmayanlar işlerinden ücretsiz şekilde uzaklaştırılacak. Aşıya uygun olmayan kişiler bu durumdan muaf olacak.

VAKALAR EYLÜLDE YENİDEN ARTMAYA BAŞLADI

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı. Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılırken, kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

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Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı.

Ülkede 4 Kasım'da vaka sayısı 27 bin 377 artarak şimdiye kadar görülen günlük en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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