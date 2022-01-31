HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna’da savaş korkusu harekete geçirdi! ABD’li askerlerin eğittiği Ukrayna askerleri sivillere silah kullanmayı öğretti

Ukrayna’da savaş korkusu harekete geçirdi! ABD’li askerlerin eğittiği Ukrayna askerleri sivillere silah kullanmayı öğretti

31.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus kuvvetlerini sınıra taşıma işlemine devam etmesi üzerine Ukrayna’da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Tüm dünyanın kilitlendiği Rusya- Ukrayna geriliminde Putin’in “Savaş istemiyoruz” çağrısı tansiyonun biraz da olsa düşmesini sağlamıştı. Ukrayna ise savaş ihtimaline karşı hem askerlerini hem de sivilleri eğitmeye başladı.

Ukrayna’da savaş korkusu harekete geçirdi! ABD’li askerlerin eğittiği Ukrayna askerleri sivillere silah kullanmayı öğretti

Amerikan birlikleri, Kiev güçlerini 'bunker buster' roketatarlarını kullanma konusunda eğitirken; Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri sivillere tahta kalaşnikovlar ile silah kullanmayı öğretti. Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Florida Ulusal Muhafızları’ndan askerler Ukrayna’nın Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde Kiev güçlerine mühimmat kullanma eğitilim verirken Reuters haber ajasının kameralarına takıldı.

3

Ukrayna askerlerine Amerikan askerlerinin eğitim vermesinin yanında, Ukrayna Ulusal Muhafızları da sivillere silah tutmayı öğretti. Kiev’de yaşayanlar tahtalardan yapılmış kalaşnikovlarla nişan almayı öğrendi.

Son dakika: Ukrayna-Rusya geriliminde son durum! 'Kan sevkiyatı' iddiası sonrası Kiev'den Moskova'ya çağrıSon dakika: Ukrayna-Rusya geriliminde son durum! 'Kan sevkiyatı' iddiası sonrası Kiev'den Moskova'ya çağrı

AMERİKA YARDIM GÖNDERDİ

1

'Bunker buster' roketatar olarak bilinen silahların yaklaşık 100 tanesinin Washington tarafından askeri yardım sevkiyatının bir parçası olarak gönderildiği söylendi. 2015 yılından beri askeri varlığını sürdüren ve ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim ile destek sağlamak görevlendirilen 200 Amerikan askeri Ukrayna’da aktif bir şekilde görevine devam ediyor.

1

ABD ayrıca, Putin'in tanklarını parçalamak için tasarlanmış 300 Javelin tanksavar füzesini Ukrayna'ya gönderdi. İngiltere de daha önce NLAW tanksavar füzeleri göndermişti.

Rusya-Ukrayna gerilimi... Biden açıkladı: Yakında asker göndereceğizRusya-Ukrayna gerilimi... Biden açıkladı: Yakında asker göndereceğiz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet memurları için 'ulaşılamama hakkı' devreye giriyoDevlet memurları için 'ulaşılamama hakkı' devreye giriyo
21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video
29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

İlginizi Çekebilir

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.