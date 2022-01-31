Ukrayna’da savaş korkusu harekete geçirdi! ABD’li askerlerin eğittiği Ukrayna askerleri sivillere silah kullanmayı öğretti

Amerikan birlikleri, Kiev güçlerini 'bunker buster' roketatarlarını kullanma konusunda eğitirken; Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri sivillere tahta kalaşnikovlar ile silah kullanmayı öğretti. Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Florida Ulusal Muhafızları’ndan askerler Ukrayna’nın Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde Kiev güçlerine mühimmat kullanma eğitilim verirken Reuters haber ajasının kameralarına takıldı.

Ukrayna askerlerine Amerikan askerlerinin eğitim vermesinin yanında, Ukrayna Ulusal Muhafızları da sivillere silah tutmayı öğretti. Kiev’de yaşayanlar tahtalardan yapılmış kalaşnikovlarla nişan almayı öğrendi.

AMERİKA YARDIM GÖNDERDİ

'Bunker buster' roketatar olarak bilinen silahların yaklaşık 100 tanesinin Washington tarafından askeri yardım sevkiyatının bir parçası olarak gönderildiği söylendi. 2015 yılından beri askeri varlığını sürdüren ve ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim ile destek sağlamak görevlendirilen 200 Amerikan askeri Ukrayna’da aktif bir şekilde görevine devam ediyor.

ABD ayrıca, Putin'in tanklarını parçalamak için tasarlanmış 300 Javelin tanksavar füzesini Ukrayna'ya gönderdi. İngiltere de daha önce NLAW tanksavar füzeleri göndermişti.



