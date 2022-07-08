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Ukrayna'daki ayrılıkçıların bayraklarını açıp poz vermişlerdi! NASA'dan ISS'deki Rus kozmonotlara tepki

08.07.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşından sıcak haberler gelmeye devam ederken, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Rus kozmonotlar Ukrayna’daki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz vermiş ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişlerdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kullanan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise, üç Rus kozmonotun eylemlerini kınayarak tepki gösterdi. Uzay ajansı, tepkisini dile getiren bir bildiri yayınladı.

Ukrayna'daki ayrılıkçıların bayraklarını açıp poz vermişlerdi! NASA'dan ISS'deki Rus kozmonotlara tepki

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, tüm dünya uzayda çekilip Rusya'nın uzay ajansı Roscomos tarafından servis edilen fotoğrafları konuşmaya başladı. Fotoğraflarda, Ukrayna’nın Donbas’taki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bayraklarını tutan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Denis Matveev ve Sergey Korsakov yer alıyordu. Rusya'nın Luhansk'taki kritik öneme sahip Lysychansk kentini 3 Temmuz'da ele geçirmesinden sonra paylaşılan mesajda, "Bugün Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü! Hem Dünya'da hem de uzayda kutluyoruz" ifadesi de vardı. Herkes bu duruma NASA'nın nasıl bir tepki göstereceğini merak ediyordu.

NASA BİLDİRİ YAYINLADI! KOZMONOTLARIN POZUNA TEPKİ

The Verge'ün aktardığına göre, bir bildiri yayınlayan NASA, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bayraklarla poz veren Uluslararası Uzay İstasyonundaki üç Rus kozmonotun eylemlerini şiddetle kınadı.

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NASA basın sekreteri Jackie McGuinness yaptığı açıklamada, "NASA, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını desteklemek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nu siyasi amaçlarla kullanmasını şiddetle kınıyor" dedi. McGuinness, bu durumun, istasyonun ana işleviyle tutarsız olduğunu kaydetti.

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