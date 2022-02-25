Ukrayna'daki hastanede yenidoğan bebekler koli dolu sığınaklara taşınıyor!

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı operasyon binlerce kişinin evlerini ardında bırakıp sığınacak yer aramalarına neden oldu. Bazı kişiler sığınaklarda ve metrolarda hayatta kalmak için bekleyişini sürdürürken bazı kişiler de sınıra yönelerek ülkeyi terk etmeye karar verdi. Bu görüntüler ise akıllara kaçma şansı olmayan yaşlı ve hamileleri getirdi.

GÖZLERİNİ SAVAŞA AÇIYORLAR

Hastanede hayata tutunmaya çalışan binlerce Ukraynalı, çaresizlik içinde yaşananları takip etti. Yeni doğan bebeklerse kendilerini nasıl bir geleceğin beklediğinden habersiz dünyaya gözlerini açtı. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Dnipro'daki çocuk hastanesinde kaydedilen görüntüler de ülkede yaşanan içler acısı durumu gözler önüne serdi.

SIĞINAKLAR YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNE ÇEVRİLDİ

Ülkede yaşanan endişe verici bekleyişin sosyal medyada paylaşıldığı videoda hastanenin alt kısmındaki bomba sığınağına taşınan bebeklerin bazılarıyla aileleri, bazılarıyla da sağlık çalışanlarının ilgilendiği görüldü. Koli dolu derme çatma odada ihtiyaçları karşılanmaya çalışılan bebeklere yoğun bakım ünitelerindeki imkanlar sağlanmaya çalışıldı.

