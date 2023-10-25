HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'daki nükleer santralde şiddetli patlama! Yetkili isim: Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz

Ukrayna'daki nükleer santralde şiddetli patlama! Yetkili isim: Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz

25.10.2023 22:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Khmelnitsky Nükleer Santrali'ne yakın bir bölgede şiddetli bir patlama oldu. Patlama sonrası santralin iki binasında hasar meydana gelirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, “Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz" dedi.

Ukrayna'daki nükleer santralde şiddetli patlama! Yetkili isim: Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz

Ukrayna Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada Khmelnitsky Nükleer Santrali’nin 2 binasında hasar meydana geldiği ifade edilerek, "Düşman, Khmelnitsky Nükleer Santrali’nin yakınındaki bölgeyi vurdu. Patlama sonucunda idari ve laboratuvar binalarının pencereleri hasar gördü" denildi.
Elektrik hatlarının da hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, Netishyn ve Slavuta kasabalarında bin 800’den fazla hanenin elektrik kesintileriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

nn

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya’nın muhtemelen İHA’lar ile nükleer santrali hedef aldığını belirterek, saldırının Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlara ihtiyaç duyulduğunu kanıtladığını aktardı. Zelenskiy, "Bu İHA’ların hedefi büyük ihtimalle Khmelnitsky Nükleer Santrali’ydi. Patlamanın oluşturduğu şok dalgası, nükleer enerji santralinin tesisleri de dahil olmak üzere camları paramparça etti" dedi.

"BİR DAHA SEFERE BU KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİRİZ"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan açıklamada, İHA saldırısından kaynaklanan patlamaların tesisin faaliyetlerini veya şebekeyle olan bağlantısını etkilemediği aktarılarak, bazı saha dışı radyasyon izleme istasyonların geçici güç kaybı yaşandığı ifade edildi.
UAEA Başkanı Rafael Grossi yaptığı açıklamada, "Alandaki çok sayıda pencerede hasar olması, bunun ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz" dedi.

yy

20 BİNA HASAR GÖRDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Slavuta’da aralarında itfaiye ve polis tarafından kullanılan binalarında olduğu toplam 20 binanın patlamada hasar gördüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya’ya ait 11 İHA’nın tamamının imha edildiği belirtildi. (İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İletişim Başkanı Altun: Kabul edilemez...İletişim Başkanı Altun: Kabul edilemez...
Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"
Halı sahada kalp krizi geçirdi!Halı sahada kalp krizi geçirdi!
Anahtar Kelimeler:
patlama Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.