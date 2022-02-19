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Ukrayna'daki siber saldırılarla ilgili ABD'den açıklama! "Rusya, gölgede hareket etmeyi seviyor"

19.02.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken Ukrayna'daki siber saldırılar da dünya gündemini meşgul etti. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD yönetimi, Ukrayna'da hafta başında Savunma Bakanlığının internet sitesi ve bazı bankalara yönelik düzenlenen siber saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna'daki siber saldırılarla ilgili ABD'den açıklama! "Rusya, gölgede hareket etmeyi seviyor"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin siber ve teknolojiden sorumlu danışman yardımcısı Anne Neuberger, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısında konuk olarak açıklamalarda bulundu.

"RUS HÜKÜMETİNİN SORUMLU OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Rusya'nın siber saldırıları sıklıkla kullandığını ve Kasım 2021'den bu yana buna karşı hazırlıklı olduklarını belirten Neuberger, "Rus hükümetinin, Ukrayna bankalarına ve Savunma Bakanlığına bu hafta yapılan geniş çaplı siber saldırılardan sorumlu olduğuna inanıyoruz. Rus Ana İstihbarat Direktörlüğünün altyapısının Ukrayna merkezli IP adresleri ve alan adlarına yüksek hacimli veriler gönderdiğine dair teknik bilgimiz var." ifadelerini kullandı.

"RUSYA, GÖLGEDE HAREKET ETMEYİ SEVİYOR"

Rusya'nın daha önce siber saldırıların sorumlularının geç belirlenmesinden yararlandığını öne süren Neuberger, bu nedenle de bir an önce saldırıların sorumlularını tespit ettiklerinin altını çizerek, "Rusya, gölgede hareket etmeyi seviyor ve sorumluluğu kanıtlanana kadar kötü niyetli siber eylemlerine devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'YE YÖNELİK CİDDİ BİR SİBER SALDIRI TEHDİDİ YOK

Söz konusu saldırının etkisinin çok büyük olmadığına işaret eden Neuberger, Rusya'nın bu tarz saldırılarının Ukrayna işgalinin altyapısını hazırlayan eylemleri ile uyumlu olduğunu söyledi.

Neuberger, Rusya'nın ABD anakarasına siber saldırı düzenleyeceğine dair ellerinde ciddi bir istihbarat bulunmadığını ancak yine de her duruma hazırlıklı olduklarını ve bu konuda özel sektörle de temasta olduklarını kaydetti.

UKRAYNA'DAKİ SİBER SALDIRILARDA NE OLMUŞTU?

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri, 15 Şubat'ta siber saldırıya uğramıştı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Ukrayna
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