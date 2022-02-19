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  4. Son Dakika: 24.00'ü işaret etmişti! Rusya-Ukrayna krizi: Biden'dan flaş açıklama... "Rusya Kiev'i hedef alacak"

Son Dakika: 24.00'ü işaret etmişti! Rusya-Ukrayna krizi: Biden'dan flaş açıklama... "Rusya Kiev'i hedef alacak"

19.02.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye saatiyle 24.00'te bir açıklama yapacağı bildirilmişti. Biden, Ukrayna krizindeki gelişmelere dair açıklama yaptı. Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğuna ve Kiev'i hedef alacaklarına inandıklarını söyledi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 24.00'ü işaret etmişti! Rusya-Ukrayna krizi: Biden'dan flaş açıklama... "Rusya Kiev'i hedef alacak"

Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki durumla alakalı bir açıklama yapılacağı belirtilmişti. Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Biden konuşmasında, Rusya’nın gelecek günlerde Ukrayna’ya saldırmayı planladığını ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’in de hedef alınacağına inandıklarını açıkladı.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Donbass'ta Rusya yanlılarının provokasyonları sürüyor.

Rusya Kiev'i hedef alacak.

Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ancak Ukrayna halkına destek olmaya devam edeceğiz.

İşgale kalkışırsa Rusya'ya kapsamlı yaptırım uygulayacağız.

Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı aldığına inanıyorum. İstihbaratımız güçlü.

İşgal edene kadar her zaman diplomasi olasılığı var.

Rusya planlarını uygularsa savaşın sorumlusu olacak.

İşgal tehlikesi karşısında Zelenskiy'nin Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağı kendi kararı.

Ayrıntılar geliyor...

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Rusya Ukrayna Joe Biden son dakika haberi
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