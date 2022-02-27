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Ukrayna'dan Avrupa'ya doğal gaz çağrısı: Rus gazı kullananların eline Ukrayna kanı bulaşmaktadır

27.02.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı toplantıda Avrupa'ya seslenerek yaptırımların artırılması çağrısında bulundu. Gaz konusunda da yaptırım uygulanmasını belirten Kuleba, "Rusya'dan doğal gaz alanlar ellerine Ukrayna kanı bulaştırmaktadır. Putin'in hamleleri daha fazla yaptırımlarla durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Avrupa'ya doğal gaz çağrısı: Rus gazı kullananların eline Ukrayna kanı bulaşmaktadır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba son gelişmeleri değerlendirmek için kameralar karşısına geçti.

Kuleba'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Avrupa'da hukukun üstünlüğü geri dönmeli ve kimse adını 20. yüzyılın kanla anılan insanları arasına yazdırmamalı. Paranızı kanla ıslatmayın. Rusya Merkez Bankasına uygulanan yaptırımlar hayata geçirilmeli. Avrupa'dan özellikle daha fazla adım atılması gerekiyor. Rusya'dan doğal gaz alanlar ellerine Ukrayna kanı bulaştırmaktadır. Putin'in hamleleri daha fazla yaptırımlarla durdurulmalıdır. Daha fazla ilaç ve silaha ihtiyacımız var. Havadan havaya ve karadan havaya füzeye ihtiyacımız var. Rusya'nın amacı bir devlet olarak Ukrayna'yı ortadan kaldırmaktır. Biz yorulmadan savaşacağız. Bu Putin'in Ukrayna halkına açtığı bir savaştır. 80 yıl önce nazileri yendiğimiz gibi Putin'i yenmeyi de başaracağız.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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