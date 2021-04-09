HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'dan 'savaş hazırlığı' iddialarına yanıt

Ukrayna'dan 'savaş hazırlığı' iddialarına yanıt

09.04.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığı içinde olduğu iddialarının gerçek olmadığını belirtti.

Ukrayna'dan 'savaş hazırlığı' iddialarına yanıt

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Homçak, ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığı içinde olduğu iddialarının Ukrayna'yı uluslararası arenada itibarsızlaştırmayı amaçladığını belirtti.

"DEZENFORMASYON AMAÇLAYAN BİR KAMPANYA"

Homçak, iddiaların, Donbas bölgesinde panik yaratmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Ukrayna'nın, Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia eden açıklamalar gerçek değil ve dezenformasyon amaçlayan bir kampanyadır." ifadelerini kullandı.

"BU UKRAYNA İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Krizin çözümünde siyasi ve diplomatik yolun öncelik olduğunu aktaran Homçak, "Ukrayna topraklarının güç yoluyla kurtarılması çok sayıda sivil ve asker insanın ölümüyle sonuçlanacaktır ve bu Ukrayna için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Putin, Erdoğan'la Ukrayna krizini görüştü!Son dakika: Putin, Erdoğan'la Ukrayna krizini görüştü!

Homçak, Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik yolunda ilerleyişini desteklediğini belirterek, NATO ile stratejik seviyede askeri iletişimi ve Karadeniz'de iş birliğini güçlendirdiklerini vurguladı.

Ülkesinin Avrupa-Atlantik seçiminin egemenlik hakkı olduğunu belirten Homçak, Rusya'nın bu duruma karışmaya hakkı olmadığını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın, Donbas’taki krizin çözümünü tamamen askeri yoldan çözme fikrine sahip olduğunu iddia etmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Putin, Erdoğan'la Ukrayna krizini görüştü!Putin, Erdoğan'la Ukrayna krizini görüştü!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.