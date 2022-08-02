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Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Razoni İstanbul'a ulaştı

02.08.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önderliğinde aşılan tahıl krizinin ilk seferi gerçekleşmek üzere. Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü Razoni gemisi İstanbul'a ulaştı. Geminin 21.00 sularında İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması bekleniyor.

Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Razoni İstanbul'a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı’ndan dün yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetler tarafından denetim yapılacağı ve denetim sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi.

DENETİMDEN SONRA YOLUNA DEVAM EDECEK

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah saatlerinde Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni İstanbul açıklarına geldi. Yarın sabah saatlerinde Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetlerin denetim yapacağı ve denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limana ulaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
rusya ukrayna tahıl
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