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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'dan korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'

09.03.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonucunda Çernobil Nükleer Santrali’ni besleyen elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 48 saat sonra soğutma işlemlerinin durarak radyasyon sızıntısı olacağını ve bunun tüm Avrupa'yı tehlikeye atacağını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'dan korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'dan korkutan bir açıklama geldi. Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali’ni besleyen elektrik şebekesinin hasar gördüğünü ve 48 saat sonra soğutma işlemlerinin durarak radyasyon sızıntısı olacağını belirtti. Açıklamasının devamın Kuleba bu durumun tüm Avrupa'yı da tehlikeye atacağını söyledi.

kuleba

"RADYASYON SIZINTILARINA NEDEN OLACAK"

Kuleba'nın açıklamasından satır başları:

“Rus ordusunun işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali’ni besleyen tek elektrik şebekesi ve santralin tüm nükleer tesisleri hasar gördü. Santral, tüm elektrik kaynağını kaybetti. Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşi kesmesini ve onarım birimlerinin güç kaynağını eski haline getirmesine izin vermesini talep etmeye çağırıyorum. Yedek dizel jeneratörler, Çernobil Nükleer Santrali’ne güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahiptir. Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak.”

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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